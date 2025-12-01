onedio
Sahne Öncesi Kulisten Fotoğraflarını Paylaşan Sıla Gençoğlu, Son Haliyle Şoka Soktu!

Sahne Öncesi Kulisten Fotoğraflarını Paylaşan Sıla Gençoğlu, Son Haliyle Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.12.2025 - 18:12

Bir süredir ünlü oyuncu İlker Kaleli'yle yaşadığı tutkulu aşkla magazin gündemine oturan, güzel sesiyle yıllardır kulağımızın pasını silen şarkıcı Sıla Gençoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı. 

Kulisten pozlarını sosyal medya hesabında paylaşan Sıla Gençoğlu, verdiği kilolar, dudak dolgusu, abartı makyajı ve 'küçük müdahaleleriyle' dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

"Boş Yere", "Zor Sevdiğimden", "Kafa", "Acısa da Öldürmez" ve daha nice kült şarkıya imza atmış Sıla Gençoğlu Türk müziğinin kıymetli isimlerinden biri.

"Boş Yere", "Zor Sevdiğimden", "Kafa", "Acısa da Öldürmez" ve daha nice kült şarkıya imza atmış Sıla Gençoğlu Türk müziğinin kıymetli isimlerinden biri.

Hayatımıza girdiği günden bu yana derin, kendine has sesiyle kulağımızın pasını silen, her şarkısıyla kalbimizi başka bir yerinden yakan Sıla Gençoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 

Daha önce Ahmet Kural ve Hazer Armani'yle yaşadığı olaylı ilişkilerle gündeme gelen Sıla Gençoğlu, bir süredir Poyraz Karayel'in Poyraz'ı, ünlü oyuncu İlker Kaleli'yle aşk yaşıyor. 

İkili, romantik jestleri, birbirlerine yazdıkları dizeler ve aşık halleriyle uzun bir süredir hayatın tadını beraber çıkarıyor.

Hem aşkta hem işte kazanan, yoğun konser temposuna da tam gaz devam eden Sıla'nın bugün gündemimizde olmasının sebebi işi de aşkı da değil; değişimi!

Hem aşkta hem işte kazanan, yoğun konser temposuna da tam gaz devam eden Sıla'nın bugün gündemimizde olmasının sebebi işi de aşkı da değil; değişimi!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından kulisinde çekilmiş birkaç pozu 'dump' olarak paylaşan Sıla Gençoğlu, verdiği kilolar, dudak dolgusu, abartılı makyajı ve diğer 'küçük müdahale' denilecek botoks ve dolgu dokunuşlarıyla dikkat çekti. 

Kendinden başka herkese benzetilen Sıla Gençoğlu, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.

Özellikle de "İrem Derici'ye benzemiş" yorumları sıralandı. buyurun, Sıla'yı bir de canlı canlı izleyelim.

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
