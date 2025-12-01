Sahne Öncesi Kulisten Fotoğraflarını Paylaşan Sıla Gençoğlu, Son Haliyle Şoka Soktu!
Bir süredir ünlü oyuncu İlker Kaleli'yle yaşadığı tutkulu aşkla magazin gündemine oturan, güzel sesiyle yıllardır kulağımızın pasını silen şarkıcı Sıla Gençoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı.
Kulisten pozlarını sosyal medya hesabında paylaşan Sıla Gençoğlu, verdiği kilolar, dudak dolgusu, abartı makyajı ve 'küçük müdahaleleriyle' dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
"Boş Yere", "Zor Sevdiğimden", "Kafa", "Acısa da Öldürmez" ve daha nice kült şarkıya imza atmış Sıla Gençoğlu Türk müziğinin kıymetli isimlerinden biri.
Hem aşkta hem işte kazanan, yoğun konser temposuna da tam gaz devam eden Sıla'nın bugün gündemimizde olmasının sebebi işi de aşkı da değil; değişimi!
Özellikle de "İrem Derici'ye benzemiş" yorumları sıralandı. buyurun, Sıla'yı bir de canlı canlı izleyelim.
Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
