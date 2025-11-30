onedio
30 Kasım MasterChef'te İlk Ceket Sahibini Buldu: MasterChef'te İlk Ceket Kimin Oldu?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.12.2025 - 00:11

MasterChef Türkiye'de finale sayılı gün kala mücadele hız kesmeden devam ediyor. Totalde 8 yarışmacının -Çağatay, Sezer, Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye, Barış- yarıştığı MasterChef'te ilk ceketi alan isim belli oldu. 

Peki, MasterChef'te ilk ceket kimin oldu? İlk ceketi kim giydi? İşte detaylar...

MasterChef'te finale haftalar kala ceket mücadelesi başladı!

Önümüzdeki dört gün içinde yarışmada kalan 8 yarışmacının 4'ü ceketini giyecek ve eleme stresinden kurtularak yukarıya çıkacak. 

Bugün (30 Kasım) yarışmacılara ilk ceket mücadelesinde ana ürün olarak chili biber ve hurma verildi. 

MasterChef'te son 8'e kalan yarışmacılar ilk etapta chili biber ve hurmayı birleştirerek ellerinden gelen en iyi tabağı çıkardı. 

İlk etabı Çağatay 23 puan, Sezer 21 puan, Özkan 21 puan, Mert 20 puan, Hakan 20.5 puan, Gizem 19 puan, Sümeyye 18.5 puan, Barış 17.5 puanla bitirdi.

İkinci etapta ise Türkiye'de ilk ve tek "üç bıçak" almış olan şef Maksut Aşkar, yarışmaya konuk oldu.

Yarışmacılardan Maksut Aşkar'ın imza yemeği, kendi usülüyle hazırladığı tavuk kadınbudu tarifini yapması istendi. 7 aşamalı tarif yarışmacıları epey zorladı.

İkinci etapta Barış 39.5 puan, Sümeyye 45 puan, Gizem 46 puan, Mert 46 puan, Hakan 47 puan, Sezer 48 puan, Özkan 50 puan, Çağatay ise 52 puan aldı.

MasterChef'te ilk ceketi alan isim Çağatay oldu.

