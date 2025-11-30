onedio
Hem Zayıflamış Hem Kas Yapmış: Tası Tarağı Toplayıp Datça'ya Yerleşen Sarp Levendoğlu'nun Son Hali!

Lila Ceylan
30.11.2025 - 20:57

2024 yılında Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz aylarda Arka Sokaklar kadrosuna dahil olmuştu. Yalnızca iş için İstanbul'a gelen Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından vücudunun son halini paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

"Küçük Ağa" dizisiyle milyonları kendine hayran bırakan oyuncu Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz yıllarda radikal kararıyla gündeme oturmuştu.

O Şimdi Asker, Emret Komutanım, Alparslan: Büyük Selçuklu, Gecenin Ucunda ve Teşkilat gibi yapımlarda izlediğimiz Sarp Levendoğlu, 2024 senesinde İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşmişti.

Mesleği bırakmadığını ama çalışmadığı dönemlerde Datça'da bulunacağını söyleyen Levendoğlu, taşınma kararının ardından verdiği röportajdaki 'Çocuk istememe' bahanesiyle gündeme oturmuştu. 

Canı istediğinde sörf yapamayacağı için çoçuk istemediğini söyleyen Levendoğlu beyinleri bir güzel yakmıştı.

Yaz sonunda ise nihayet ekranlara döneceğini öğrenmiştik.

Sarp Levendoğlu, bitmek bilmeyen, sezonlardır hemen hemen aynı kadroyla devam eden ve istikrarını da hiç bozmayan Arka Sokaklar'a 'Bozo' karakterini canlandırmak üzere dahil oldu.

Dizi başladıktan sonra, 'Artık İstanbul benim için gurbet oldu. Keyif almıyorum. Ama işimiz var gelip çalışıyoruz. Datça'yı çok özledim. Keşke orada çalışabilsem.' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyadan vücut paylaştığı anları paylaşan Sarp Levendoğlu son haliyle şaşırttı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
