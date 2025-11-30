Hem Zayıflamış Hem Kas Yapmış: Tası Tarağı Toplayıp Datça'ya Yerleşen Sarp Levendoğlu'nun Son Hali!

Sarp Levendoğlu, bitmek bilmeyen, sezonlardır hemen hemen aynı kadroyla devam eden ve istikrarını da hiç bozmayan Arka Sokaklar'a 'Bozo' karakterini canlandırmak üzere dahil oldu.

Dizi başladıktan sonra, 'Artık İstanbul benim için gurbet oldu. Keyif almıyorum. Ama işimiz var gelip çalışıyoruz. Datça'yı çok özledim. Keşke orada çalışabilsem.' açıklamasıyla dikkat çekmişti.