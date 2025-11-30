Hem Zayıflamış Hem Kas Yapmış: Tası Tarağı Toplayıp Datça'ya Yerleşen Sarp Levendoğlu'nun Son Hali!
2024 yılında Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz aylarda Arka Sokaklar kadrosuna dahil olmuştu. Yalnızca iş için İstanbul'a gelen Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından vücudunun son halini paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
"Küçük Ağa" dizisiyle milyonları kendine hayran bırakan oyuncu Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz yıllarda radikal kararıyla gündeme oturmuştu.
Yaz sonunda ise nihayet ekranlara döneceğini öğrenmiştik.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyadan vücut paylaştığı anları paylaşan Sarp Levendoğlu son haliyle şaşırttı.
