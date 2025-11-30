Yapay Zekadan Yararlanmaya Çalışan Gülben Ergen'in Mutasyona Uğrayan Parmakları Gözlerden Kaçmadı!
Konserleri, sahne kombinleri, hit şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Gülben Ergen yapay zekayla görsel oluşturmayı denedi! Denemelerinin çoğunluğunda başarılı olan Gülben Ergen'in 'Noel Anne' pozundaki mutasyon geçiren parmakları gözlerden kaçmadı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Saymakla bitmeyecek kadar çok efsane şarkıya imza atan Gülben Ergen, Türk pop müziğinin diva isimlerinden biri.
Bu ara yapay zeka hem dünyada hem ünlüler arasında pek revaçta biliyorsunuz. E Gülben de eksik kalsa olmazdı tabii ki.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
jsjsjsn allah affetsin, mortal kombat'taki goro'ya dönmüş xd