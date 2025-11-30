onedio
Yapay Zekadan Yararlanmaya Çalışan Gülben Ergen'in Mutasyona Uğrayan Parmakları Gözlerden Kaçmadı!

Yapay Zekadan Yararlanmaya Çalışan Gülben Ergen'in Mutasyona Uğrayan Parmakları Gözlerden Kaçmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.11.2025 - 23:49

Konserleri, sahne kombinleri, hit şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Gülben Ergen yapay zekayla görsel oluşturmayı denedi! Denemelerinin çoğunluğunda başarılı olan Gülben Ergen'in 'Noel Anne' pozundaki mutasyon geçiren parmakları gözlerden kaçmadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Saymakla bitmeyecek kadar çok efsane şarkıya imza atan Gülben Ergen, Türk pop müziğinin diva isimlerinden biri.

Saymakla bitmeyecek kadar çok efsane şarkıya imza atan Gülben Ergen, Türk pop müziğinin diva isimlerinden biri.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren Gülben Ergen, yıllardır hem sahneleri, hem sesi, hem hit şarkıları hem de özel hayatı ve birazcık da kaoslarıyla gündeme geliyor. 

Sektörde pek çok ünlü ismin yakın arkadaşı olan Gülben Ergen, mütevazı ve cana yakın tavırlarıyla dikkat çekerken yeni çağa ayak uydurma çabası da takdire şayan bulunuyor. 

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, yeni bir akım başladığında oracıkta bitiveriyor.

Bu ara yapay zeka hem dünyada hem ünlüler arasında pek revaçta biliyorsunuz. E Gülben de eksik kalsa olmazdı tabii ki.

Bu ara yapay zeka hem dünyada hem ünlüler arasında pek revaçta biliyorsunuz. E Gülben de eksik kalsa olmazdı tabii ki.

Geçtiğimiz saatlerde yapay zeka denemelerini gösteren bir dizi fotoğraf paylaşan Gülben Ergen, kendini şekilden şekle sokanlardan oldu. 

Yapay zekayla oluşturduğu fotoğrafların geneli başarılıydı, yalan yok. Biz de tam 'Oldu valla, başarmış bu işi!' diyecektik ki 'Noel Anne' kılığına girdiği o talihsiz fotoğrafı görmüş bulunduk. 

Yapay zekaya alışmaya çalışan 'Noel Anne' Gülben Ergen'in parmakları hemen dikkat çekti. Sol elinde 5 değil, 7 parmağı olan Gülben Ergen, yapay zeka sağ olsun bir küçük mutasyon geçirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
