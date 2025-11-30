Bir Göç Daha Yaşandı: Çocuklarının Eğitimi İçin Türkiye'yi Terk Eden Müge Boz ve Caner Erdeniz'e Yorum Yağdı
2019'da basketbolcu Caner Erdeniz'le evlenen, iki de dünya tatlısı çocuğu olan ünlü oyuncu Müge Boz'un Türkiye'yi terk ettiği ve çocukların eğitimi için yurt dışına taşındığı iddia edildi.
Müge Boz ve Caner Erdeniz'in Türkiye'yi terk ettiği iddiasına sosyal medyada yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan, magazinin sevilen çiftlerinden Müge Boz ve Caner Erdeniz'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Boz ve Caner Erdeniz'in Bergüzar Korel & Halit Ergenç ve daha nicelerinin yolundan gittiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın