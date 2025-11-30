onedio
Bir Göç Daha Yaşandı: Çocuklarının Eğitimi İçin Türkiye'yi Terk Eden Müge Boz ve Caner Erdeniz'e Yorum Yağdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.11.2025 - 23:14

2019'da basketbolcu Caner Erdeniz'le evlenen, iki de dünya tatlısı çocuğu olan ünlü oyuncu Müge Boz'un Türkiye'yi terk ettiği ve çocukların eğitimi için yurt dışına taşındığı iddia edildi. 

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in Türkiye'yi terk ettiği iddiasına sosyal medyada yorum yağdı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan, magazinin sevilen çiftlerinden Müge Boz ve Caner Erdeniz'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

'Çat Kapı Aşk', 'Leyla ile Mecnun', 'Arka Sokaklar' gibi dizilerde izlediğimiz ünlü oyuncu Müge Boz ve en son Büyükçekmece'de oynayan basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında dünyaevine girmişti. 

Çift mutlu evliliklerini kısa süre sonra Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırmış, 1 Haziran 2024'te ise Rika ismini verdikleri oğullarını kucağına almıştı.

Sosyal medyada ailece çektikleri videolar ve fotoğraflar, YouTube'a yükledikleri sıcak aile vloglarıyla sık sık dikkat çeken ikili hakkında geçtiğimiz saatlerde yeni bir iddia ortaya atıldı.

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in Bergüzar Korel & Halit Ergenç ve daha nicelerinin yolundan gittiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Caner Erdeniz ve Müge Boz'un 6 yaşına gelen kızları Vina'nın eğitimi için İngiltere, Londra'ya taşındığı öne sürüldü. 

Ünlülerden peş peşe gelen 'göç' haberleri kiminin sinirini bozarken, kimini de imrendirdi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
