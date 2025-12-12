Başak Karahan'ın Hamilelik Haberi X Kullanıcılarının Aklına Enes Batur'u Getirdi!

YouTube Türkiye’nin en tartışmalı figürlerinden Enes Batur, geçtiğimiz aylarda yıllardır emek verdiği kanalındaki binlerce videoyu bir gecede yayından kaldırmış, sosyal medya resmen ayağa kalkmıştı. Kimileri bu hamleyi “kariyerde radikal bir değişim' şeklinde yorumlarken, kimileri de bu dönemin, eski sevgilisi Başak Karahan’ın Halil Ünlü ile evlilik sürecine denk gelmesine dikkat çekmişti. Başak’ın nikâh hazırlıkları konuşulurken Enes’in yılların arşivini boşaltması, ister istemez bu ikilinin adını yeniden yan yana getirmiş, X kullanıcılarının da olaylara yorumları gecikmemişti

Geçtiğimiz gün ise Başak Karahan, eşi Halil Ünlü ile ilk bebeklerini beklediklerini “Artık üç kişiyiz” sözleriyle duyurdu. Mutlu çiftin bu tatlı haberi sosyal medyada hızla yayılırken, X tayfasının aklı yine otomatik olarak Enes’e gitti; eski videoların silinmesinden 5 kuruşluk davaya uzanan tüm o geçmiş hikâye, bu kez “Hamilelik haberini görünce ne hisseder?” senaryolarıyla yeniden gündeme taşındı.