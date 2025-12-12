onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Başak Karahan'ın Hamilelik Haberi X Kullanıcılarının Aklına Enes Batur'u Getirdi!

Başak Karahan'ın Hamilelik Haberi X Kullanıcılarının Aklına Enes Batur'u Getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.12.2025 - 13:07

YouTube Türkiye’nin en tartışmalı figürlerinden Enes Batur, geçtiğimiz aylarda yıllardır emek verdiği kanalındaki binlerce videoyu bir gecede yayından kaldırmış, sosyal medya resmen ayağa kalkmıştı. Kimileri bu hamleyi “kariyerde radikal bir değişim' şeklinde yorumlarken, kimileri de bu dönemin, eski sevgilisi Başak Karahan’ın Halil Ünlü ile evlilik sürecine denk gelmesine dikkat çekmişti. Başak’ın nikâh hazırlıkları konuşulurken Enes’in yılların arşivini boşaltması, ister istemez bu ikilinin adını yeniden yan yana getirmiş, X kullanıcılarının da olaylara yorumları gecikmemişti

Geçtiğimiz gün ise Başak Karahan, eşi Halil Ünlü ile ilk bebeklerini beklediklerini “Artık üç kişiyiz” sözleriyle duyurdu. Mutlu çiftin bu tatlı haberi sosyal medyada hızla yayılırken, X tayfasının aklı yine otomatik olarak Enes’e gitti; eski videoların silinmesinden 5 kuruşluk davaya uzanan tüm o geçmiş hikâye, bu kez “Hamilelik haberini görünce ne hisseder?” senaryolarıyla yeniden gündeme taşındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Başak Karahan son dönemde özel hayatındaki mutlu haberlerle gündemde.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Başak Karahan son dönemde özel hayatındaki mutlu haberlerle gündemde.

Geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Halil Ünlü ile Antalya’da sade ama şık bir törenle evlenen Başak, Instagram hesabından “Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz… Artık üç kişiyiz.” diyerek hamilelik müjdesini paylaştı.

Başak Karahan dendiğinde, sosyal medyanın hafızasında hâlâ silinmemiş büyük bir dosya var: Enes Batur.

Başak Karahan dendiğinde, sosyal medyanın hafızasında hâlâ silinmemiş büyük bir dosya var: Enes Batur.

Bir dönem YouTube’un en popüler çiftlerinden biri olarak görülen Başak ve Enes’in ilişkisi, birlikte çektikleri videolar, vlog’lar, challenge’lar derken genç kitlenin yakından takip ettiği bir ilişkiye dönüşmüştü. Ayrılıkları da en az birliktelikleri kadar olaylı olmuş, takipçilerin gözünün önünde biten bu ilişki zaman içinde türlü göndermelere, laf sokmalara ve ima dolu paylaşımlara sahne olmuştu. Yıllar geçti, herkes kendi yoluna gitti; ama özellikle Enes cephesinden gelen ufak tefek “bulaşmalar” hiç tam anlamıyla bitmedi.

Bu gerilim, Başak’ın zaman zaman paylaştığı açıklamalarla daha da görünür oldu. Genç influencer, yaklaşık yedi yıldır devam eden psikolojik baskı ve ima dolu paylaşımlardan bahsederek Enes’i işaret etti ve sonunda “5 kuruş”luk manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Hamilelik haberi akıllara yine ilk olarak Enes Batur'u getirdi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın