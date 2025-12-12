Güllü'nün Ölümüyle İlgili Bilirkişi Raporu Yayınlandı: "İtme veya Fiziksel Baskıyla Düşürülme" Tespit Edildi

Günler geçtikçe dosyaya giren Adli Tıp raporu, kamera kayıtları ve son olarak bilirkişi raporu, olayın basit bir düşme vakası olmayabileceğini ortaya koydu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada dosyaya giren bilirkişi heyeti raporu, Güllü’nün ölümünün “normal bir düşme” ile açıklanamayacağını, “itme veya fiziksel baskı ile düşürülme” ihtimalinin kuvvetli olduğunu vurguladı.

Bu kritik rapor, daha önce TÜBİTAK tarafından çözülen ev içi kamera kayıtlarıyla da örtüşüyor. Güvenlik kamerası ses kayıtlarında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “Atacağım şimdi seni. Hadi görüşürüz, bay bay” dediği duyulmuş, bu ifade kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.