Güllü'nün Ölümüyle İlgili Bilirkişi Raporu Yayınlandı: "İtme veya Fiziksel Baskıyla Düşürülme" Tespit Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.12.2025 - 15:10

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün Yalova’daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu valizleriyle yakalanarak “kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Sonrasında TÜBİTAK’ın çözümlediği ses kayıtlarındaki 'Atacağım şimdi seni” sözleri büyük ses getirmişti. 

EKOL TV'nin haberine göre, bilirkişi raporunda “normal düşme değil, itme/fiziksel baskı” tespiti ortaya çıktı.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün 6. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, oklar kısa sürede kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya çevrildi.

Zaten ilk günden beri şüphelerin odağında olan ikili hakkında, teknik ve fiziki takip sonrası “kasten öldürme” şüphesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul ve Yalova emniyetinin ortak çalışmasıyla, 9 Aralık akşamı İstanbul Büyükçekmece’deki bir adrese operasyon düzenlendi; polis, Tuğyan ve Sultan’ı ellerinde valizlerle yakaladı. İddiaya göre ikili, Gürcistan ya da Fransa’ya kaçmak için havaalanını kullanmadan, deniz yolu ya da bir TIR dorsesiyle yurtdışına çıkmayı planlıyordu. Aynı operasyon sırasında evde bulunan 17 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı; devam eden süreçte Tuğyan ve Sultan’ı Yalova’dan İstanbul’a götüren kişi, İstanbul’da kaldıkları evin sahibi ve Sultan’ın babası da soruşturmaya dahil edildi ve gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın son olarak yurt dışına kaçma detayıyla ilgili gözaltı öncesi mesajları ortaya çıkmıştı:

Tam bu aşamadan sonra dosyanın seyrini değiştiren kritik adım, TÜBİTAK’a gönderilen ses kayıtları oldu.

Günler geçtikçe dosyaya giren Adli Tıp raporu, kamera kayıtları ve son olarak bilirkişi raporu, olayın basit bir düşme vakası olmayabileceğini ortaya koydu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada dosyaya giren bilirkişi heyeti raporu, Güllü’nün ölümünün “normal bir düşme” ile açıklanamayacağını, “itme veya fiziksel baskı ile düşürülme” ihtimalinin kuvvetli olduğunu vurguladı.

Bu kritik rapor, daha önce TÜBİTAK tarafından çözülen ev içi kamera kayıtlarıyla da örtüşüyor. Güvenlik kamerası ses kayıtlarında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “Atacağım şimdi seni. Hadi görüşürüz, bay bay” dediği duyulmuş, bu ifade kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

EKOL TV'nin haberinde yer alan bilgilere göre, 7 kişilik bilirkişi heyeti Güllü'nün Yalova Çınarcık'taki evinde incelemelerde bulundu.

