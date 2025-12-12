Güllü'nün Ölümüyle İlgili Bilirkişi Raporu Yayınlandı: "İtme veya Fiziksel Baskıyla Düşürülme" Tespit Edildi
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün Yalova’daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu valizleriyle yakalanarak “kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Sonrasında TÜBİTAK’ın çözümlediği ses kayıtlarındaki 'Atacağım şimdi seni” sözleri büyük ses getirmişti.
EKOL TV'nin haberine göre, bilirkişi raporunda “normal düşme değil, itme/fiziksel baskı” tespiti ortaya çıktı.
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün 6. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, oklar kısa sürede kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya çevrildi.
Tam bu aşamadan sonra dosyanın seyrini değiştiren kritik adım, TÜBİTAK’a gönderilen ses kayıtları oldu.
EKOL TV'nin haberinde yer alan bilgilere göre, 7 kişilik bilirkişi heyeti Güllü'nün Yalova Çınarcık'taki evinde incelemelerde bulundu.
