Gözaltına Alınmadan Önce Yazmış: Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem'in Yeni WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.12.2025 - 11:24

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alınmıştı. Bu kez yeni WhatsApp mesajları dosyaya girdi. Avukat Rahmi Çelik, paylaşılan mesajların kaçış hazırlığı iddialarını çürüttüğünü savundu.

İşte detaylar 👇

Şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma, her geçen gün yeni bir başlıkla gündeme geliyor.

Ölümün ilk andan itibaren şüpheli bulunması, o gece evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’yu soruşturmanın merkezine yerleştirmişti. İki isim İstanbul'da yurt dışına kaçma hazırlığındayken valizleriyle gözaltına alınmıştı.

Hatırlarsanız soruşturmanın ilk günlerinde, Güllü’nün İstanbul’da sahne aldığı eğlence mekanın sahibi Ferdi Aydın’ın savcılığa yaptığı suç duyurusu da büyük yankı uyandırmıştı. Aydın, Gülter’in bir aile dostuna 'Annemi öldürdüm' şeklinde mesaj attığını iddia etmiş; Tuğyan Ülkem Gülter ise bu iddiayı kesin bir dille reddetmişti. Gülter, söz konusu ifadelerin basında çarpıtıldığını, annesiyle tartıştıkları bir dönemde sarf edilen cümlelerin bağlamından koparıldığını ve asla böyle bir niyetinin olmadığını söylemişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece’de tekneyle yurt dışına çıkma hazırlığındayken gözaltına alınan Gülter ve Ulu hakkında, avukatlarından "kaçma şüphesi yok" açıklaması gelmişti.

Avukat Rahmi Çelik, müvekkillerinin barınma sorunu nedeniyle geçici olarak bir arkadaşın evine gittiklerini belirtmişti.

'Firar mı ediyorlardı?' sorularına Çelik, 'Müvekkilimin net bir şekilde kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilimin barınacak yeri olmadığından, geçici süreliğine arkadaşının evine gitmiştir, konu bundan ibarettir.' sözleriyle yanıt vermişti.

Avukatlarının açıklamaları için:

Son olarak dosyaya giren yeni WhatsApp mesajları kamuoyuyla paylaşıldı.

Avukat Çelik, bu mesajların kaçış iddialarını desteklemediğini savunarak, 'Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece’den Yalova’ya dönecek paraları yoktu' ifadelerini kullandı.

