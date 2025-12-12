Gözaltına Alınmadan Önce Yazmış: Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem'in Yeni WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı!
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alınmıştı. Bu kez yeni WhatsApp mesajları dosyaya girdi. Avukat Rahmi Çelik, paylaşılan mesajların kaçış hazırlığı iddialarını çürüttüğünü savundu.
Şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma, her geçen gün yeni bir başlıkla gündeme geliyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece’de tekneyle yurt dışına çıkma hazırlığındayken gözaltına alınan Gülter ve Ulu hakkında, avukatlarından "kaçma şüphesi yok" açıklaması gelmişti.
Son olarak dosyaya giren yeni WhatsApp mesajları kamuoyuyla paylaşıldı.
