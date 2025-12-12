Gözaltına Alınmadan Önce Yazmış: Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem'in Yeni WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı!

Ölümün ilk andan itibaren şüpheli bulunması, o gece evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’yu soruşturmanın merkezine yerleştirmişti. İki isim İstanbul'da yurt dışına kaçma hazırlığındayken valizleriyle gözaltına alınmıştı.

Hatırlarsanız soruşturmanın ilk günlerinde, Güllü’nün İstanbul’da sahne aldığı eğlence mekanın sahibi Ferdi Aydın’ın savcılığa yaptığı suç duyurusu da büyük yankı uyandırmıştı. Aydın, Gülter’in bir aile dostuna 'Annemi öldürdüm' şeklinde mesaj attığını iddia etmiş; Tuğyan Ülkem Gülter ise bu iddiayı kesin bir dille reddetmişti. Gülter, söz konusu ifadelerin basında çarpıtıldığını, annesiyle tartıştıkları bir dönemde sarf edilen cümlelerin bağlamından koparıldığını ve asla böyle bir niyetinin olmadığını söylemişti.