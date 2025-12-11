onedio
2025'in Gelin Dosyasını Açıyoruz: Ünlülerin Bu Sene Bir "Evet"le Tarihe Geçen Gelinlikleri!

2025'in Gelin Dosyasını Açıyoruz: Ünlülerin Bu Sene Bir “Evet”le Tarihe Geçen Gelinlikleri!

11.12.2025 - 09:00

2025, düğün ve gelinlik dünyası açısından tam bir görsel şölen yılı oldu desek abartmış olmayız. Bu sene hem Türkiye’de hem de dünyada birçok ünlü, düğünleri ve gelinlikleriyle gündeme geldi. Kimi çok sade, kimi oldukça gösterişli modeller tercih etti ama hepsinin ortak noktası, uzun süre konuşulmaları oldu. 

Gelin, 2025’e gelinlikleriyle damga vuran o ünlü isimlere ve tercih ettikleri modellere yakından bakalım.

Lauren Sánchez

Lauren Sánchez

Jeff Bezos’la yaptığı masalsı Venedik düğününde Lauren Sánchez'in Sophia Loren esintili, dantellerle kaplı dar kesim gelinliği, uzun duvağı ve kusursuz korse formuyla 2025’in en çok konuşulan gelinliklerinden biri oldu.

Selena Gomez

Selena Gomez

Selena Gomez, Benny Blanco ile evlenirken tek gelinlikle yetinmeyip Ralph Lauren imzalı adeta mini bir defileye imza attı. Montecito’daki törende boyundan bağlamalı, uçuşan etekli ana gelinliğiyle görülen Selena'nın transparan dantel detaylı gelinliği favorilerden biri olmuştu.

Phoebe Tonkin

Phoebe Tonkin

Chanel elçisi Phoebe Tonkin, New York’taki sade kilise düğününü tam bir Chanel defilesine çevirdi. Kendisi için özel dikilen gelinlik, vintage Chanel gelinliklere gönderme yapan detayları, zarif silueti ve minimal ama şık tarzıyla dikkat çekti.

Demi Lovato

Demi Lovato

Demi Lovato, Jordan Lutes ile evlendiği Santa Barbara'daki düğününde Vivienne Westwood imzalı klasik, omuzları açık gelinliğiyle karşımıza çıktı. Yıllarca radikal imajlarıyla gördüğümüz Demi’yi ilk kez daha romantik bir tarzla gördük.

Gamze Türkmen

Gamze Türkmen

Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen, nikâh kareleri yayıldığı anda sosyal medyada gündeme oturmuştu. Son derece şaşaalı bir evlilik süreci geçiren ikilinin düğünleri de çok konuşulmuş, Türkmen'in gelinlik tarzı da bir hayli ihtişamlı bulunmuştu.

Nuray Sayarı

Nuray Sayarı

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, ikinci evliliğinde taş işlemeli, bol tüllü ve kabarık gelinliğiyle tam anlamıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri gelinliği fazla gösterişli ve ağır bularak eleştirmişti; ama net olan bir şey var ki, 2025’te Türkiye’de en çok konuşulan gelinlik onunkiydi.

Selin Genç

Selin Genç

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç, Budapeşte’deki Türkiye Konsolosluğu’nda sade ama şık bir nikahla dünyaevine girdi. Abartıdan uzak, zarif gelinliği ve romantik karelerinin yanı sıra sıra dışı gelinlik tercihiyle de dikkat çekti.

Pınar Ayaz

Pınar Ayaz

Rasim Ozan Kütahyalı ile evlenen pilates eğitmeni Pınar Ayaz, modern çizgideki, korse detaylı gelinliğiyle dikkat çekti.

Ceren Azak

Ceren Azak

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak’ın Sapanca’daki düğününde, Ceren’in gelinliği de en az düğün kadar konuşuldu.

Tutku Yılmaz

Tutku Yılmaz

“Çocuklar Duymasın”ın Havuç’u Furkan Kızılay, Tutku Yılmaz’la evlendi. Tutku Yılmaz omuzları açık, tül detaylı ve sade çizgide bir gelinlik tercih etti.

Elif Engin

Elif Engin

Ahlatcı Holding’in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin’in Çorum’daki gösterişli düğününde, Elif Engin’in Özgür Masur imzalı gelinliği bu senenin en ihtişamlı gelinliklerinden biri oldu.

Merve Dinçkol

Merve Dinçkol

Dizilerden tanıdığımız Feyyaz Şerifoğlu, spiker Merve Dinçkol ile dünyaevine girerken, Merve’nin gelinliği 2025’in “en zarif gelinliklerinden” biri oldu.

Lale Onuk

Lale Onuk

Survivor Berkan Karabulut ile Lale Onuk’un düğününde gelinlik de ayrı konuşulmuştu. Sade ancak asil bir gelinlik tercih eden Lale Onuk senenin en çok konuşulan gelinlerinden biri oldu.

Ezgi Şenler

Ezgi Şenler

Oyuncu Ezgi Şenler, Ömer Gürgen’le düğünlerinde kendi tarzına uygun sade ama modern bir gelinlik tercih ederek dikkat çekti.

Bestemsu Özdemir

Bestemsu Özdemir

Bestemsu Özdemir, iş insanı Ersin Görkem’le yaptığı düğünde daha çok “hamile olduğunu açıklaması” ve bebek haberleriyle manşetlere yerleşti; ama gelinlik kareleri de bolca paylaşıldı. Özdemir'in gelin çiçeği ise çok konuşuldu.

Sevda Erginci

Sevda Erginci

Yasak Elma ile yıldızını parlatan Sevda Erginci, mimar Efe Saydut’la önce Mardin’de sade bir nikah, ardından Sakız Adası’nda romantik bir düğünle dünyaevine girdi. Her iki törende de tercihini sade ama zarif bir gelinliklerden yana kullanan oyuncu, doğallığıyla beğeni topladı.

Beste Kökdemir

Beste Kökdemir

İş insanı sevgilisi Fazlı Erdinç Çatak’la 4 Temmuz 2025’te dünyaevine giren Beste Kökdemir, bebek haberini de düğünde vermiş, oyuncunun karnını belli eden gelinlik seçimi ve tercihini sadelikten yana kullanması beğeni toplamıştı.

Eda Sakız

Eda Sakız

Burak Bulut ve Eda Sakız’la 12 Ağustos 2025’te çok konuşulan bir düğünle evlenmiş, ünlü akınına uğrayan düğünde Eda Sakız'ın kabarık model, taşlardan oluşan ihtişamlı gelinliği de çok konuşulmuştu.

Gülseren Ceylan

Gülseren Ceylan

Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil'le evlenen Gülseren Ceylan beklenenin aksine hem gelinlik tercihini hem de saç ve makyajını sadelikten yana tutumuştu.

Eda Erol

Eda Erol

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol da bu sene evlilik yoluna giden isimlerden biri oldu. Ağustos ayında evlenen Eda Erol'un sade gelinlik tercihini hareketli duvağı tamamladı.

