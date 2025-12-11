2025'in Gelin Dosyasını Açıyoruz: Ünlülerin Bu Sene Bir “Evet”le Tarihe Geçen Gelinlikleri!

2025, düğün ve gelinlik dünyası açısından tam bir görsel şölen yılı oldu desek abartmış olmayız. Bu sene hem Türkiye’de hem de dünyada birçok ünlü, düğünleri ve gelinlikleriyle gündeme geldi. Kimi çok sade, kimi oldukça gösterişli modeller tercih etti ama hepsinin ortak noktası, uzun süre konuşulmaları oldu.

Gelin, 2025’e gelinlikleriyle damga vuran o ünlü isimlere ve tercih ettikleri modellere yakından bakalım.