Son Halini Paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın Verdiği Kilolar Dikkat Çekti!
Nurgül Yeşilçay, uzun yıllardır hem ekranın hem de sosyal medyanın en görünür isimlerinden biri. Son olarak “Veda Mektubu” ile izleyici karşısına çıkan Yeşilçay’ın yeni bir projeyle dönüp dönmeyeceği merak edilirken, bu kez gündeme paylaştığı karelerdeki fitliğiyle geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nurgül Yeşilçay, son olarak şehir hayatını bırakıp Ege’ye yerleşmesi ve oradaki günlük hayatını paylaşmasıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nurgül Yeşilçay, bu kez yeni bir proje haberiyle değil, Instagram’dan paylaştığı diyet ve kilo verme mesajıyla gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın