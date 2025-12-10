onedio
Son Halini Paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın Verdiği Kilolar Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.12.2025 - 16:30

Nurgül Yeşilçay, uzun yıllardır hem ekranın hem de sosyal medyanın en görünür isimlerinden biri. Son olarak “Veda Mektubu” ile izleyici karşısına çıkan Yeşilçay’ın yeni bir projeyle dönüp dönmeyeceği merak edilirken, bu kez gündeme paylaştığı karelerdeki fitliğiyle geldi.

Nurgül Yeşilçay, son olarak şehir hayatını bırakıp Ege’ye yerleşmesi ve oradaki günlük hayatını paylaşmasıyla gündeme geldi.

Son haftalarda çıkan haberlerde Yeşilçay’ın İstanbul’un temposundan uzaklaşıp İzmir’de, kırsal bir bölgede daha sakin bir düzene geçtiği, hatta yeni yaşamına dair paylaşımlar yaptığı ortaya çıkmıştı.

Nurgül Yeşilçay, bu kez yeni bir proje haberiyle değil, Instagram’dan paylaştığı diyet ve kilo verme mesajıyla gündeme geldi.

Kırmızı takımıyla verdiği pozun üzerine “zayıfladım” notunu düşen Yeşilçay,  bugünün diyetinin son günü olduğunu ve yarından itibaren abartmamayı umduğunu esprili bir dille yazdı.

Yeşilçay’ın son olarak, Ay Yapım imzalı “Ömür Usta” dizisiyle setlere dönmeye hazırlandığı öğrenilmişti.

