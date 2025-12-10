onedio
Yaklaşık 1 Yıldır Fizik Tedavisine Devam Edilen Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.12.2025 - 15:09

Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yeniden gündemde. Yeşilçam’ın hafızalara kazınan isimlerinden olan usta oyuncu, yaklaşık bir yıldır devam eden fizik tedavi süreciyle takip ediliyordu. Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmasının ardından, şimdi de son hali ortaya çıktı.

Kadir İnanır, Yeşilçam’ın en güçlü ve en tanıdık yüzlerinden biri.

“Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Tatar Ramazan” ile yıllar içinde iz bırakan pek çok filmle gördüğümüz isim Türkiye sinemasında ayrı bir yere oturdu.

Usta oyuncu 24 Mart 2024’te evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beynine pıhtı atmasına bağlı inme geçirdiği için operasyona alınan ve tedbir amaçlı entübe edilen ismin tedavisi olumlu ilerleyince 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılmış ve 4 Nisan 2024’te taburcu edilmişti.

İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak’ın ziyareti sırasında çekilen görüntülerle Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

Kadir İnanır’ın sağlık süreciyle ilgili gelişmeler yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

