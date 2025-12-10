Yaklaşık 1 Yıldır Fizik Tedavisine Devam Edilen Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı
Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yeniden gündemde. Yeşilçam’ın hafızalara kazınan isimlerinden olan usta oyuncu, yaklaşık bir yıldır devam eden fizik tedavi süreciyle takip ediliyordu. Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmasının ardından, şimdi de son hali ortaya çıktı.
Kadir İnanır, Yeşilçam’ın en güçlü ve en tanıdık yüzlerinden biri.
İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak’ın ziyareti sırasında çekilen görüntülerle Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.
