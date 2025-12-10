Yurt Dışına Kaçacakları İddia Edilen Güllü'nün Kızı Tuğyan ve Sultan Nur Ulu'nun Valizleriyle Kaçtığı Anlar
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmasıyla dosyada yeni bir aşamaya geçildi. İkilinin “kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenilirken, valizleriyle yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandıkları iddiası öne çıkmıştı. ATV’de Gün Ortası’nda sunulan görüntülerde Tuğyan ve Sultan'ın valizleriyle evi terk ettiği o anları ekranlara getirdi.
İşte o anlar:
Yayınlarda, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun İstanbul Büyükçekmece’de valizleriyle birlikte yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalandığı iddiası ortaya atılmıştı.
