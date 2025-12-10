onedio
Yurt Dışına Kaçacakları İddia Edilen Güllü'nün Kızı Tuğyan ve Sultan Nur Ulu'nun Valizleriyle Kaçtığı Anlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.12.2025 - 14:15

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmasıyla dosyada yeni bir aşamaya geçildi. İkilinin “kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenilirken, valizleriyle yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandıkları iddiası öne çıkmıştı. ATV’de Gün Ortası’nda sunulan görüntülerde Tuğyan ve Sultan'ın valizleriyle evi terk ettiği o anları ekranlara getirdi.

İşte o anlar:

Yayınlarda, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun İstanbul Büyükçekmece’de valizleriyle birlikte yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalandığı iddiası ortaya atılmıştı.

T24’ün aktardığı bilgilere göre, Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı haber akışında, dosya kapsamında gizlilik kararı bulunduğu ve soruşturmanın teknik/fiziki takip unsurlarıyla ilerlediği bilgisi de yer aldı.

Haberlerde, ikilinin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğuna dair tespit yapıldığı ve bu nedenle operasyonun zamanlamasının bu hareketlilikle bağlantılı olduğu vurgulandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
