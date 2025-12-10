Güllü'nün Kızı Gözaltına Alındı: Tehdit Edildiğini Söyleyen Nihat Doğan, Tuğyan'a Seslendi!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte gözaltına alınması gündemi yeniden hareketlendirdi. Bu gelişme, Güllü’nün vefatından sonra artan şüpheler ve ortaya atılan iddiaların konuşulduğu süreçte dikkat çekerken, daha önce Tuğyan’ın kendisini tehdit ettiğini söyleyen Nihat Doğan da gözaltı haberinin ardından sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı.
Güllü 28 Eylül 2025’te Yalova, Çınarcık’ta bir apartmanın 5. kattaki teras kısmından düşerek hayatını kaybetmişti.
9 Aralık 2025'te Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında yakalama/gözaltı kararı olduğu; ikilinin İstanbul Büyükçekmece’de valizleriyle yurt dışına çıkmaya hazırlanırken gözaltına alındığı ortaya çıktı.
