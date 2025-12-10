onedio
Güllü'nün Kızı Gözaltına Alındı: Tehdit Edildiğini Söyleyen Nihat Doğan, Tuğyan'a Seslendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.12.2025 - 09:00

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte gözaltına alınması gündemi yeniden hareketlendirdi. Bu gelişme, Güllü’nün vefatından sonra artan şüpheler ve ortaya atılan iddiaların konuşulduğu süreçte dikkat çekerken, daha önce Tuğyan’ın kendisini tehdit ettiğini söyleyen Nihat Doğan da gözaltı haberinin ardından sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Güllü 28 Eylül 2025’te Yalova, Çınarcık’ta bir apartmanın 5. kattaki teras kısmından düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın soruşturması sürerken ölümün “kaza mı, şüpheli bir durum mu?” olduğu kamuoyunda tartışıldı. Bu tartışmaların büyümesinde, bazı medya yorumları ve programlarda “düşme değil cinayet olabilir” yönünde değerlendirmeler yapılması etkili oldu. Nihat Doğan’ın da bu çerçevede “cinayet şüphesi” taşıyan açıklamalar yapması ve dosyanın seyrine dair iddialar ortaya atması dikkat çekmişti.

Öte yandan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, kendileri hakkında tanık sıfatıyla ortaya atıldığını söyledikleri iddialar nedeniyle bazı tanıklar ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Nihat Doğan, Güllü dosyasıyla ilgili “cinayet şüphesi” taşıyan yorumları sonrası Tuğyan Ülkem Gülter tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü.

9 Aralık 2025'te Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında yakalama/gözaltı kararı olduğu; ikilinin İstanbul Büyükçekmece’de valizleriyle yurt dışına çıkmaya hazırlanırken gözaltına alındığı ortaya çıktı.

