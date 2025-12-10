Güllü'nün Kızı Gözaltına Alındı: Tehdit Edildiğini Söyleyen Nihat Doğan, Tuğyan'a Seslendi!

Olayın soruşturması sürerken ölümün “kaza mı, şüpheli bir durum mu?” olduğu kamuoyunda tartışıldı. Bu tartışmaların büyümesinde, bazı medya yorumları ve programlarda “düşme değil cinayet olabilir” yönünde değerlendirmeler yapılması etkili oldu. Nihat Doğan’ın da bu çerçevede “cinayet şüphesi” taşıyan açıklamalar yapması ve dosyanın seyrine dair iddialar ortaya atması dikkat çekmişti.

Öte yandan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, kendileri hakkında tanık sıfatıyla ortaya atıldığını söyledikleri iddialar nedeniyle bazı tanıklar ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.