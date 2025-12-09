Yıldız Asyalı Hakkında Boşanma Aşamasındaki Mustafa Semih Demirci'den Şaşırtan İddialar
Hayat Bilgisi’ndeki Rüya karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, Mayıs 2025’te iş insanı Mustafa Semih Demirci ile yaptığı evliliğiyle yeniden gündeme gelmişti. Ancak Asyalı, 9 Aralık’ta sosyal medya hesabından ‘Kocam tarafından darp edildim’ notuyla paylaştığı fotoğraflarla şiddet iddiasında bulundu.
Semih Demirci Gel Konuşalım programında ortaya farklı iddialar attı.
Bir süre önce evlilik haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran Yıldız Asyalı'nın şiddet iddiaları gündeme oturmuştu.
Yıldız Asyalı'nın darp ve şiddet iddialarını kabul etmeyen Mustafa Semih Demirci, Gel Konuşalım programında farklı iddialarda bulundu.
