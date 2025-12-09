onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıldız Asyalı Hakkında Boşanma Aşamasındaki Mustafa Semih Demirci'den Şaşırtan İddialar

Yıldız Asyalı Hakkında Boşanma Aşamasındaki Mustafa Semih Demirci'den Şaşırtan İddialar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.12.2025 - 12:43

Hayat Bilgisi’ndeki Rüya karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, Mayıs 2025’te iş insanı Mustafa Semih Demirci ile yaptığı evliliğiyle yeniden gündeme gelmişti. Ancak Asyalı, 9 Aralık’ta sosyal medya hesabından ‘Kocam tarafından darp edildim’ notuyla paylaştığı fotoğraflarla şiddet iddiasında bulundu.

Semih Demirci Gel Konuşalım programında ortaya farklı iddialar attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir süre önce evlilik haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran Yıldız Asyalı'nın şiddet iddiaları gündeme oturmuştu.

Bir süre önce evlilik haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran Yıldız Asyalı'nın şiddet iddiaları gündeme oturmuştu.

Evliliklerinin üzerinden yaklaşık 7-8 ay geçen çiftin, Mayıs 2025’te sade bir nikâhla evlenmiş ve o dönem düğün yapmamalarıyla ilgili olarak aile büyüklerinin sağlık süreci nedeniyle böyle bir tercih yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Yıldız Asyalı, 9 Aralık 2025 gecesi sosyal medya hesabından “Kocam tarafından darp edildim” notuyla yüzünde ve vücudunda morlukların görüldüğü fotoğraflar paylaşarak şiddet iddiasında bulunmuştu.

İddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Asyalı, Gel Konuşalım programına bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

Yıldız Asyalı'nın darp ve şiddet iddialarını kabul etmeyen Mustafa Semih Demirci, Gel Konuşalım programında farklı iddialarda bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın