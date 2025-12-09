onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
7 Ay Önce Evlendiği Mustafa Semih Demirci'den Şiddet Gördüğünü İddia Eden Yıldız Asyalı Yaşadıklarını Anlattı

7 Ay Önce Evlendiği Mustafa Semih Demirci'den Şiddet Gördüğünü İddia Eden Yıldız Asyalı Yaşadıklarını Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.12.2025 - 10:59

Evliliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran Yıldız Asyalı, sosyal medya paylaşımında eşi tarafından darp edildiğini söyleyerek yüzü ve bacağındaki morlukların görüldüğü fotoğrafları paylaştı. İddia kısa sürede geniş yankı uyandırırken Gel Konuşalım programına bağlanan isim yaşadıklarını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıldız Asyalı’yı çoğumuz Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü ve özellikle Hayat Bilgisi dizilerinden tanıyoruz.

Yıldız Asyalı’yı çoğumuz Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü ve özellikle Hayat Bilgisi dizilerinden tanıyoruz.

Oyunculuğun yanı sıra müzik tarafıyla da bilinen Asyalı, uzun süredir daha sakin bir hayat sürse de özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Asyalı’nın evlilik geçmişi de son yıllarda sık konuşulan başlıklardan biri oldu. İlk evliliğini iş insanı Emre Vatansever ile 2015’te yaptı; bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi ve çiftin 2017’de boşandığı bilgisi haberlere yansıdı. İkinci evliliğini 2020’de yönetmen Kerem Saka ile yaptı ve bu evlilik de aynı yıl sona erdi. Üçüncü evliliğini ise Mayıs 2025’te iş insanı Mustafa Semih Demirci ile gerçekleştirmişti. Evliliğin üzerinden 7 ay geçmesinin ardından Yıldız Asyalı şiddet gördüğünü iddia etti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Gel Konuşalım programına konuk olan Yıldız Asyalı, yaşadıklarını anlattı.

"Bir yandan çok güzel yalan söyler, sürekli beni suçlar, hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum." sözlerini kullanan Yıldız Asyalı yaşananların detaylarını paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın