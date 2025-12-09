7 Ay Önce Evlendiği Mustafa Semih Demirci'den Şiddet Gördüğünü İddia Eden Yıldız Asyalı Yaşadıklarını Anlattı
Evliliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran Yıldız Asyalı, sosyal medya paylaşımında eşi tarafından darp edildiğini söyleyerek yüzü ve bacağındaki morlukların görüldüğü fotoğrafları paylaştı. İddia kısa sürede geniş yankı uyandırırken Gel Konuşalım programına bağlanan isim yaşadıklarını paylaştı.
Yıldız Asyalı’yı çoğumuz Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü ve özellikle Hayat Bilgisi dizilerinden tanıyoruz.
Gel Konuşalım programına konuk olan Yıldız Asyalı, yaşadıklarını anlattı.
"Bir yandan çok güzel yalan söyler, sürekli beni suçlar, hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum." sözlerini kullanan Yıldız Asyalı yaşananların detaylarını paylaştı.
