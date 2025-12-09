7 Ay Önce Evlendiği Mustafa Semih Demirci'den Şiddet Gördüğünü İddia Eden Yıldız Asyalı Yaşadıklarını Anlattı

Oyunculuğun yanı sıra müzik tarafıyla da bilinen Asyalı, uzun süredir daha sakin bir hayat sürse de özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Asyalı’nın evlilik geçmişi de son yıllarda sık konuşulan başlıklardan biri oldu. İlk evliliğini iş insanı Emre Vatansever ile 2015’te yaptı; bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi ve çiftin 2017’de boşandığı bilgisi haberlere yansıdı. İkinci evliliğini 2020’de yönetmen Kerem Saka ile yaptı ve bu evlilik de aynı yıl sona erdi. Üçüncü evliliğini ise Mayıs 2025’te iş insanı Mustafa Semih Demirci ile gerçekleştirmişti. Evliliğin üzerinden 7 ay geçmesinin ardından Yıldız Asyalı şiddet gördüğünü iddia etti.