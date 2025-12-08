onedio
7 Ay Önce Evlenen Yıldız Asyalı, Eşi Tarafından Darp Edildiğini Duyurdu ve Fotoğraflarını Paylaştı!

09.12.2025 - 00:05

Bir dönemin popüler isimlerinden olan Yıldız Asyalı, 7 ay önce evlendiği Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Oyunculuğa çocuk yaşta adım atan, o dönemde de fenomen dizilerin birçoğunda yer alan Yıldız Asyalı'yı mutlaka hatırlarsınız.

“Eyvah Babam” ve “Eyvah Kızım Büyüdü” gibi dizilerle sektöre giren ve tanınır hale gelen Yıldız Asyalı, asıl çıkışını 'Hayat Bilgisi'ndeki Rüya rolüyle yapmıştı. 

Gözde isimlerden biri haline gelmesinin başka bir sebebi daha vardı. Genç yaşta sette aşkla ilk kez onlar sayesinde tanışmıştık; Yıldız Asyalı, dönemin en yakışıklı erkek oyuncusu Arda Kural'la yıllarca konuşulacak, izi de hiç kapanmayacak bir aşk yaşamıştı. 

Yıllar sonra bir programda yeniden bir araya gelen ikilinin heyecanı yine günlerce konuşulmalarına sebep olmuştu.

Hayatına kemancı olarak devam eden birçok yerde de sahne alan Yıldız Asyalı'dan 16 Mayıs'ta sürpriz bir haber gelmişti.

7 ay önce bir anda sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşan Yıldız Asyalı, sessiz sedasız iş insanı Mustafa Semih Demirci'yle evlendiğini duyurmuştu. 

O zamandan bu yana da herhangi bir şekilde gündeme gelmemişti kendisi...

Yıldız Asyalı, bir saat önce yüzünün ve boynunun fotoğrafını paylaşarak eşi tarafından darp edildiğini duyurdu.

Darp edildiğini gösteren fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Yıldız Asyalı, 7 aylık eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. 

Sosyal medya ayağa kalktı, Yıldız Asyalı'ya 'Geçmiş olsun' mesajları yağarken haberi duyan herkes şaşıp kaldı.

