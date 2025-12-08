7 Ay Önce Evlenen Yıldız Asyalı, Eşi Tarafından Darp Edildiğini Duyurdu ve Fotoğraflarını Paylaştı!

“Eyvah Babam” ve “Eyvah Kızım Büyüdü” gibi dizilerle sektöre giren ve tanınır hale gelen Yıldız Asyalı, asıl çıkışını 'Hayat Bilgisi'ndeki Rüya rolüyle yapmıştı.

Gözde isimlerden biri haline gelmesinin başka bir sebebi daha vardı. Genç yaşta sette aşkla ilk kez onlar sayesinde tanışmıştık; Yıldız Asyalı, dönemin en yakışıklı erkek oyuncusu Arda Kural'la yıllarca konuşulacak, izi de hiç kapanmayacak bir aşk yaşamıştı.

Yıllar sonra bir programda yeniden bir araya gelen ikilinin heyecanı yine günlerce konuşulmalarına sebep olmuştu.