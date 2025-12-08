7 Ay Önce Evlenen Yıldız Asyalı, Eşi Tarafından Darp Edildiğini Duyurdu ve Fotoğraflarını Paylaştı!
Bir dönemin popüler isimlerinden olan Yıldız Asyalı, 7 ay önce evlendiği Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Oyunculuğa çocuk yaşta adım atan, o dönemde de fenomen dizilerin birçoğunda yer alan Yıldız Asyalı'yı mutlaka hatırlarsınız.
Hayatına kemancı olarak devam eden birçok yerde de sahne alan Yıldız Asyalı'dan 16 Mayıs'ta sürpriz bir haber gelmişti.
Yıldız Asyalı, bir saat önce yüzünün ve boynunun fotoğrafını paylaşarak eşi tarafından darp edildiğini duyurdu.
