

Hugo'nun 'Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu'nun Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
08.12.2025 - 23:34

Bir döneme damgasını vuran 'Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu'nun son hali yıllar sonra bir sosyal medya kullanıcısını paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.


Bir dönemin efsanesi olan "Hugo" ve Hugo'nun "Tolga Abi"sini hatırlamayan yoktur diye düşünüyoruz!

Hepimizin Tolga Abi olarak tanıdığı Tolga Gariboğlu, Danimarka yapımı Hugo'yu Türk televizyonlarına uyarlayarak ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olmuştu.

1993-2008 yılları arasında yayınlanan Hugo, çocukları öyle bir etkisi altına almıştı ki Hugo'nun popülaritesi sonraki nesillerde bile baskın kalmaya devam etti. Tolga Abi'ye ulaşabilmek için saatlerce telefon sıralarında bekleyen çocuklar artarken Hugo'nun bitişiyle beraber Tolga Gariboğlu'nu da ekranlarda görememiştik!

Uzun yıllardır da sesi soluğu çıkmıyordu. Son halini görmek bugüne nasip oldu!

Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Tolga Gariboğlu'nun merak edilen son halini bir sosyal medya kullanıcısı sayesinde gördük. 

Saçlaırna kırlar düşen Gariboğlu'nun son hali sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu! Sıcacık gülüşü hiç değişmemiş ama değil mi?

Lila Ceylan
Magazin Editörü
