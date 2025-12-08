Naz Şahin'le İfşalanan Hakan Sabancı, Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'den Tekmeyi Yedi!

Üç yıldan uzun süredir beraber olan, gezmedikleri ülke, gitmedikleri davet kalmayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel, bu yazı ne olduysa çıkaramadı.

Haberi veren de Hande Erçel olmuştu. Konuyla ilgili asla konuşmadı ama fotoğrafları da ilk o kaldırdı, takibi de ilk o geri çekti.

Arzu Sabancı'nın bile 'Benim konuyla bir ilgim yok' açıklamasını yapmasına sebep olan ayrılıkları, günlerce magazin manşetlerinde kaldı. Ayrılıktan haftalar sonra Hakan Sabancı'nın adı farklı isimlerle anılmaya başladı. Görüntüler yayıldı, her seferinde de keyfi gayet yerinde gözüküyordu.

En son 'görüntülenme' ise iki gün üst üste olunca aşk dedikoduları hemen kol gezmeye başladı. 6 Aralık gecesi Miami'de bir partide Naz Şahin'le görüntülenen Hakan Sabancı, 7 Aralık günü de yine Naz Şahin'le alışverişte görüntülendi.