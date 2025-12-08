Naz Şahin'le İfşalanan Hakan Sabancı, Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'den Tekmeyi Yedi!
Hande Erçel'in ayrılığının üstünden iki ay geçmişken iki gün üst üste Naz Şahin'le görüntülenen Hakan Sabancı'ya Hande'nin ablası Gamze Erçel'den de tepki geldi.
Önce Mahmut Orhan tarafından silinen Hakan Sabancı, bu sefer de Gamze Erçel'in hesabından atıldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Cemiyetin gözde bekarı Hakan Sabancı ve Türkiye'nin en popüler isimlerdin biri olan Hande Erçel, iki ay önce ayrıldı.
DJ Mahmut Orhan'dan da hamle gecikmemişti...
Hande Erçel, Hakan Sabancı'yı takipten çıkalı birkaç hafta oldu. Hatta takipten çıkmadığı, Hande'nin Hakan'ı engellediği iddia edilmişti.
