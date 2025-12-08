onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Naz Şahin'le İfşalanan Hakan Sabancı, Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'den Tekmeyi Yedi!

Naz Şahin'le İfşalanan Hakan Sabancı, Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'den Tekmeyi Yedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.12.2025 - 17:33

Hande Erçel'in ayrılığının üstünden iki ay geçmişken iki gün üst üste Naz Şahin'le görüntülenen Hakan Sabancı'ya Hande'nin ablası Gamze Erçel'den de tepki geldi. 

Önce Mahmut Orhan tarafından silinen Hakan Sabancı, bu sefer de Gamze Erçel'in hesabından atıldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemiyetin gözde bekarı Hakan Sabancı ve Türkiye'nin en popüler isimlerdin biri olan Hande Erçel, iki ay önce ayrıldı.

Cemiyetin gözde bekarı Hakan Sabancı ve Türkiye'nin en popüler isimlerdin biri olan Hande Erçel, iki ay önce ayrıldı.

Üç yıldan uzun süredir beraber olan, gezmedikleri ülke, gitmedikleri davet kalmayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel, bu yazı ne olduysa çıkaramadı. 

Haberi veren de Hande Erçel olmuştu. Konuyla ilgili asla konuşmadı ama fotoğrafları da ilk o kaldırdı, takibi de ilk o geri çekti. 

Arzu Sabancı'nın bile 'Benim konuyla bir ilgim yok' açıklamasını yapmasına sebep olan ayrılıkları, günlerce magazin manşetlerinde kaldı. Ayrılıktan haftalar sonra Hakan Sabancı'nın adı farklı isimlerle anılmaya başladı. Görüntüler yayıldı, her seferinde de keyfi gayet yerinde gözüküyordu. 

En son 'görüntülenme' ise iki gün üst üste olunca aşk dedikoduları hemen kol gezmeye başladı. 6 Aralık gecesi Miami'de bir partide Naz Şahin'le görüntülenen Hakan Sabancı, 7 Aralık günü de yine Naz Şahin'le alışverişte görüntülendi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

DJ Mahmut Orhan'dan da hamle gecikmemişti...

DJ Mahmut Orhan'dan da hamle gecikmemişti...

Eski sevgilisi Naz Şahin'in Hakan Sabancı'yla görüntülerini gören DJ Mahmut Orhan, uzun yıllardır arkadaşı olan Hakan Sabancı'yı tekte takipten çıkardı. 

Geçtiğimiz saatlerde bir hamle de Hande Erçel cephesinden geldi.

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yı takipten çıkalı birkaç hafta oldu. Hatta takipten çıkmadığı, Hande'nin Hakan'ı engellediği iddia edilmişti.

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yı takipten çıkalı birkaç hafta oldu. Hatta takipten çıkmadığı, Hande'nin Hakan'ı engellediği iddia edilmişti.

Buna rağmen ablası Gamze Erçel, muhtemelen beraber birçok kez vakit geçirmiş olmalarına dayanarak kibarlık ederek Hakan Sabancı'yı takipten çıkmamıştı. 

Hakan Sabancı'nın ayrılıktan yalnızca iki ay sonra, Naz Şahin'le iki gün üst üste görüntülendiğini görünce muhtemelen rahatsız olan Gamze Erçel'in Hakan'ı bu sabah takipten çıktığı fark edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın