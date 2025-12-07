Hani Tesadüftü? Gecelerde Beraber Görüntülenen Hakan Sabancı ve Naz Şahin Bu Sefer de Alışverişte Basıldı!

Hande Erçel defterini Hande Erçel'den bir tık rötarlı olsa da kapatan Hakan Sabancı, ayrılıktan bu yana birçok isimle anıldı.

Pek çok kez gecelerde başka kadınlarla görüntülenen Hakan Sabancı, bekarlık turlarına hızlı bir giriş yapmıştı. Öte yandan Hande de tüm odağını kariyerine çevirmişti.

Hakan Sabancı, 6 Aralık akşamı Miami'de Sinan Tuna'nın partisinde görüntülendi. Üstelik yalnız da değildi. Herhangi bir samimi poz yakalanmadı fakat Hakan Sabancı'nın yanında düzenli olarak DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin'in olması dikkat çekmişti.

Bunun bir tesadüften ibaret olabileceği söylentileri dolaşmaya başladı, makul da bulundu. Bir de üstüne Hakan Sabancı, bu sabah dün geceki partiden Monica Hill isimli bir başka kadını takibe alınca Naz Şahin meselesi yavaş yavaş kapanmıştı.