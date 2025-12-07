Hani Tesadüftü? Gecelerde Beraber Görüntülenen Hakan Sabancı ve Naz Şahin Bu Sefer de Alışverişte Basıldı!
Hande Erçel'le yaşadığı aşkı daha taze bitiren Hakan Sabancı, geçtiğimiz gece Miami'de bir partide görüntülendiği Naz Şahin'le bu sefer de alışveriş yaparken basıldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık iki ay önce Hande Erçel'le büyük aşkını bitiren Hakan Sabancı, geçtiğimiz gece Naz Şahin'le görüntülenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat Naz Şahin olayının altı boş çıkmadı. Boşuna ateş olmayan yerden duman çıkmaz demiyorlar!
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın