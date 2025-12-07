onedio
Hani Tesadüftü? Gecelerde Beraber Görüntülenen Hakan Sabancı ve Naz Şahin Bu Sefer de Alışverişte Basıldı!

Hani Tesadüftü? Gecelerde Beraber Görüntülenen Hakan Sabancı ve Naz Şahin Bu Sefer de Alışverişte Basıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.12.2025 - 00:03

Hande Erçel'le yaşadığı aşkı daha taze bitiren Hakan Sabancı, geçtiğimiz gece Miami'de bir partide görüntülendiği Naz Şahin'le bu sefer de alışveriş yaparken basıldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yaklaşık iki ay önce Hande Erçel'le büyük aşkını bitiren Hakan Sabancı, geçtiğimiz gece Naz Şahin'le görüntülenmişti.

Hande Erçel defterini Hande Erçel'den bir tık rötarlı olsa da kapatan Hakan Sabancı, ayrılıktan bu yana birçok isimle anıldı. 

Pek çok kez gecelerde başka kadınlarla görüntülenen Hakan Sabancı, bekarlık turlarına hızlı bir giriş yapmıştı. Öte yandan Hande de tüm odağını kariyerine çevirmişti. 

Hakan Sabancı, 6 Aralık akşamı Miami'de Sinan Tuna'nın partisinde görüntülendi. Üstelik yalnız da değildi. Herhangi bir samimi poz yakalanmadı fakat Hakan Sabancı'nın yanında düzenli olarak DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin'in olması dikkat çekmişti. 

Bunun bir tesadüften ibaret olabileceği söylentileri dolaşmaya başladı, makul da bulundu. Bir de üstüne Hakan Sabancı, bu sabah dün geceki partiden Monica Hill isimli bir başka kadını takibe alınca Naz Şahin meselesi yavaş yavaş kapanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat Naz Şahin olayının altı boş çıkmadı. Boşuna ateş olmayan yerden duman çıkmaz demiyorlar!

@gossippasta, birkaç saat önce Hakan Sabancı ve Naz Şahin'in bu sefer de beraber alışveriş yaparken kameralara yansıyan görüntülerini ifşaladı. 

Gece partide beraber olup, ertesi gün de beraber alışveriş yaparken görüntülenen ikilinin arkadaşlıktan öte bir durumu olduğu, Miami'ye de beraber gittikleri düşünüldü.

İşte o anlar:

