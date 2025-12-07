onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hande Görmesin: Dün Gece Bir Partide Görüntülenen Hakan Sabancı'nın Takip Ettiği Yeni İsim Dikkat Çekti!

Hande Görmesin: Dün Gece Bir Partide Görüntülenen Hakan Sabancı'nın Takip Ettiği Yeni İsim Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.12.2025 - 17:38

Dün gece bir partide görüntülenen ve yanında DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Hakan Sabancı'nın sabah saatlerinde takibe aldığı isim dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in dillere destan aşkı bu yazı çıkaramadı biliyorsunuz.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in dillere destan aşkı bu yazı çıkaramadı biliyorsunuz.

Üç yılı aşkın süreyi beraber geçiren, dünyayı beraber gezerken, davetlerin de hakkını sonuna kadar beraber veren Hande Erçel ve Hakan Sabancı, iki ay öncesine kadar hep magazinin en popüler konuları arasında yer alıyordu. 

Birbirine deli divane aşık olduğuna inandığımız ve evlilik haberi beklediğimiz popüler çiftin ayrıldığı bir gece ansızın ortaya çıkmıştı. Hakan Sabancı'yla olan tüm fotoğraflarını hesabından kaldıran Hande Erçel, tüm sevenlerine aşkın bittiğinin haberini sessizce vermişti. 

Ayrılığın sebebi hakkında birçok iddia ortaya atıldı fakat asıl sebep her aşk hikayesinde olduğu gibi netleşmedi. Ayrıldıktan bir süre sonra Hakan Sabancı farklı farklı isimlerle anılırken, bu sene iki film, biri dijital biri ana akımda olmak üzere iki de dizinin başrolünde yer alan Hande Erçel, tüm konsantrasyonunu kariyerine vermişti.

Birkaç haftadır keyfi gayet yerinde gözüken Hakan Sabancı'yı dün gece katıldığı partiyle konuşmuştuk, belki denk gelmişsinizdir.

Birkaç haftadır keyfi gayet yerinde gözüken Hakan Sabancı'yı dün gece katıldığı partiyle konuşmuştuk, belki denk gelmişsinizdir.

@gossippasta'nın paylaşımına göre, Hakan Sabancı'nın DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin'le beraber olduğu ortaya çıkmıştı. 

İkilinin yan yana görülmesi, Hakan Sabancı cephesinde yeni bir aşk iddiasını da yine beraberinde getirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Partide Naz Şahin'le beraber vakit geçirdiği iddia edilen Hakan Sabancı'nın sabah saatlerinde takibe aldığı isim dikkat çekti.

Partide Naz Şahin'le beraber vakit geçirdiği iddia edilen Hakan Sabancı'nın sabah saatlerinde takibe aldığı isim dikkat çekti.

Takip, beklenildiği üzere Naz Şahin'e değildi. Dün gece kendisiyle aynı partide olan bir başka güzeli takibe aldığı fark edildi. 

Sabancı'nın, dün gece partiden yukarıdaki görselleri paylaşan ve bio'sunda 2017'de Miss Romania, 2018'de Miss Model of The World, 2019'da Top Model of The World ünvanlarına sahip olduğunu belirten Monica Hill'i takip ettiği ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın