Hande Görmesin: Dün Gece Bir Partide Görüntülenen Hakan Sabancı'nın Takip Ettiği Yeni İsim Dikkat Çekti!

Üç yılı aşkın süreyi beraber geçiren, dünyayı beraber gezerken, davetlerin de hakkını sonuna kadar beraber veren Hande Erçel ve Hakan Sabancı, iki ay öncesine kadar hep magazinin en popüler konuları arasında yer alıyordu.

Birbirine deli divane aşık olduğuna inandığımız ve evlilik haberi beklediğimiz popüler çiftin ayrıldığı bir gece ansızın ortaya çıkmıştı. Hakan Sabancı'yla olan tüm fotoğraflarını hesabından kaldıran Hande Erçel, tüm sevenlerine aşkın bittiğinin haberini sessizce vermişti.

Ayrılığın sebebi hakkında birçok iddia ortaya atıldı fakat asıl sebep her aşk hikayesinde olduğu gibi netleşmedi. Ayrıldıktan bir süre sonra Hakan Sabancı farklı farklı isimlerle anılırken, bu sene iki film, biri dijital biri ana akımda olmak üzere iki de dizinin başrolünde yer alan Hande Erçel, tüm konsantrasyonunu kariyerine vermişti.