Sanatçı Dostlarını Uyardı: Gökhan Türkmen, Sahne Aldığı Mekanı Yerden Yere Vurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.12.2025 - 14:54

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda aksilik üstüne aksilik yaşayan şarkıcı Gökhan Türkmen, mekanı sosyal medya hesabında yerden yere vurdu. Sanatçı dostlarını uyarırken, seyircisinden de özür diledi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

"Çatı Katı", "Sen İstanbul'sun", "Mahşer", "Aşk Lazım" gibi birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kuran Gökhan Türkmen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Şarkıcılık kariyerindeki başarısı kadar, sahneleri ve aykırı kombinleriyle sık sık gündem olan Gökhan Türkmen, en son güzel kızının Atatürk'e özel seslendirdiği şarkıyla gündeme oturmuştu. 

Gökhan Türkmen, geçtiğimiz saatlerde sahne aldığı mekandan duyduğu rahatsızlık üzerine mekanı yerden yere vurdu.

Sahne aldığı mekan yeni olmasına rağmen yaşananlar adına seyircisinden özür dileyen Gökhan Türkmen, sanatçı dostlarını da uyardı.

'Birbirinden değerli sevenlerimi böyle saçma ve kötü işletilen bir yerde (üstelik yeni olmasına ramen) ağırladığım için çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Gerçekleşen sıkıntılar bizde kalsın. 

Bir daha sizinle beraber bu mekanda olamayacağımızı üzüntüyle söylemek zorundayım. Ve burada çıkma ihtimali olan sanatçı arkadaşlarım için de bir uyarı olsun isterim. Herkes bu işi yapmak zorunda değil' açıklamasında bulunan Gökhan Türkmen, sosyal medya hesabından kendisine gelen mekan hakkındaki ifşaları tek tek paylaştı. 

Ardından, böyle insanlarla ağız dalaşına girmek istemediğini ama sevenlerine karşı bir sorumluluğu olduğunu dile getiren Gökhan Türkmen, 'Aileme karşı uzatılan dilden ötürü bu kadar meşgul ediyorum sizi; kusura bakmayın. 

Biz size karşı yapılan saygısızlığın ev bundan sonraki sanatçı arkadaşlarımızın aynı muameleyi görmemesi için verilen çabanın peşindeyiz. Böyle insanların bizi sömürmesine izin vermeyeceğimi bilin!' ifadelerini kullandı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
