Sanatçı Dostlarını Uyardı: Gökhan Türkmen, Sahne Aldığı Mekanı Yerden Yere Vurdu!
Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda aksilik üstüne aksilik yaşayan şarkıcı Gökhan Türkmen, mekanı sosyal medya hesabında yerden yere vurdu. Sanatçı dostlarını uyarırken, seyircisinden de özür diledi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
"Çatı Katı", "Sen İstanbul'sun", "Mahşer", "Aşk Lazım" gibi birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kuran Gökhan Türkmen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Sahne aldığı mekan yeni olmasına rağmen yaşananlar adına seyircisinden özür dileyen Gökhan Türkmen, sanatçı dostlarını da uyardı.
