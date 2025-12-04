Derya Bedavacı'nın Arkasında Kendini Kaybetmiş Gibi Abartılı Hareketler Yapan Dansçı Alay Konusu Oldu!
Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'nın konserindeki ilginç anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Bedavacı'nın arkasındaki dansçının şarkıyla tamamen alakasız abartılı koreografisi kullanıcıların diline fena düştü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Derya Bedavacı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Oldukça duygusal bir şarkı söyleyen Derya Bedavacı'nın arkasındaki dansçının ekstra abartılı koreografisi dillere fena düştü.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
dansçıda sorun yok, müzik yanlış sanki...