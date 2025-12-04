onedio
Derya Bedavacı'nın Arkasında Kendini Kaybetmiş Gibi Abartılı Hareketler Yapan Dansçı Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
04.12.2025 - 11:38

Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'nın konserindeki ilginç anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Bedavacı'nın arkasındaki dansçının şarkıyla tamamen alakasız abartılı koreografisi kullanıcıların diline fena düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Derya Bedavacı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı yüzündeki estetik müdahalelerle beraber geçirdiği değişimi ve başarısız photoshop denemeleriyle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. 

Fakat bugün gündemimizde olmasının sebebi bambaşka. Geçtiğimiz günlerde konser veren Derya Bedavacı, 'Çık Artık Aklımdan' şarkısını seslendiren yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oldukça duygusal bir şarkı söyleyen Derya Bedavacı'nın arkasındaki dansçının ekstra abartılı koreografisi dillere fena düştü.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Buda neki

dansçıda sorun yok, müzik yanlış sanki...