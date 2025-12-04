onedio
article/comments
article/share
Göbeği ve Yüzüyle Oynamak İsterken Bir Faciaya İmza Atan Fahriye Evcen Photoshop'un Dozunu Fena Kaçırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.12.2025 - 09:11

Sosyal medyada sık sık gündem olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Dubai'de katıldığı etkinlikten yeni pozlarını paylaştı. Evcen'in yüzünü ve kolunu silmesine vesile olan inanılmaz photoshop becerileri gözlerden kaçmadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinin başında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit geliyor.

Çalıkuşu'nda başlayan aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran Fahriye ve Burak, 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucağına almıştı.

Epey uzun süredir ekranlarda herhangi bir iş yapmayan Fahriye Evcen, zamanını çocuklarına ve reklam iş birliklerine ayırırken Burak Özçivit'le ton sür ton, uyumlu kombinleri sosyal medyanın diline büyük düşen meselelerden olmuştu. 

Rüküş ayrıntılara sahip evi ve yılda kaç kere kutladıklarını çözemediğimiz doğum günleri de cabasıydı. Fahriye Evcen ne zaman yeni bir çift/aile kombini ya da evinden poz paylaşsa alay konusu olmayı başardı.

Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde Dubai'de bir etkinlikte kırmızılar içinde boy gösterdi.

Geceden bir 'dump' paylaşan Fahriye Evcen, özellikle bir fotoğrafıyla dikkat çekti. Evcen'in göbeğini photoshop'lamaya çalışırken kolunu; yüzünü photoshop'lAmaya çalışırken de yüzünün yarısını sildiğini görenler şaşkınlık içinde kaldı. 

Fahriye Evcen, ünlülerin photoshop bilgisini yeniden sorgulatırken, 'Olmuyorsa hiç denenmesin' bile dedirtti. Ayrıca bu güzellikle filtre veya photoshop'a ihtiyacı olmadığının da altı çizildi.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
