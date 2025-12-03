İnanılmaz Kıskandık: Ece Seçkin'in Yılbaşına Özel Süslettiği Villası Sosyal Medyada Viral Oldu!

'Dibine Dibine', 'Adeyyo', 'Hoş Geldin Ayrılığa', 'Hoşuna mı Gidiyor?' gibi birçok popüler şarkıya imza atmış olan Ece Seçkin, kısa süre içerisinde Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Yalnızca sahnesi, klipleri ve minyon güzelliğiyle değil, aynı zamanda içten ve cana yakın tavrıyla milyonların gönlünde taht kuran Ece Seçkin, sosyal medya ve magazinin de en revaçta isimlerinden biri oldu.