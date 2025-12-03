onedio
İnanılmaz Kıskandık: Ece Seçkin'in Yılbaşına Özel Süslettiği Villası Sosyal Medyada Viral Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.12.2025 - 23:34

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in yılbaşı için ışıl ışıl süslettiği villası sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hem samimi halleri hem de şarkılarıyla sık sık gündem olan Ece Seçkin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

'Dibine Dibine', 'Adeyyo', 'Hoş Geldin Ayrılığa', 'Hoşuna mı Gidiyor?' gibi birçok popüler şarkıya imza atmış olan Ece Seçkin, kısa süre içerisinde Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline geldi. 

Yalnızca sahnesi, klipleri ve minyon güzelliğiyle değil, aynı zamanda içten ve cana yakın tavrıyla milyonların gönlünde taht kuran Ece Seçkin, sosyal medya ve magazinin de en revaçta isimlerinden biri oldu.

Belki hatırlarsınız, Ece Seçkin 15 Eylül 2021'de deli divane aşık olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terlemez'le evlenmişti.

Aklınıza gelebilecek hemen hemen tüm ünlü isimlerin yer aldığı görkemli düğünleri günlerce manşetlerde kaldı. Bunca zamandır birbirlerine olan koca aşkları ve sıcacık pozlarıyla kalp eriten ikili, geçtiğimiz sene ağustos ayında üzücü bir süreç yaşamıştı. 

2024 yazında, iki aylık bebeğini kaybettiği öğrenilen Ece Seçkin, bir süre kabuğuna çekilmiş, sonra da güçlü duruşuyla hayranlık uyandırmıştı. 

Ece Seçkin, geçtiğimiz saatlerde eşiyle beraber süslettikleri villalarını takipçilerine gösterdiği bir video paylaştı. Ece Seçkin'in ışıl ışıl evi kısa sürede viral oldu.

Buyurun, önce yılbaşı ruhu taşıyan evi beraber görelim.

Sonra da kimler ne demiş ona göz atalım!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
