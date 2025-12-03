31 Yaşına Giren Influencer Ala Tokel'in "Esprili" Pastası Biraz Ayıba Kaçtı!
Geçtiğimiz saatlerde yaratıcılıkta çığır açan doğum günü pastasıyla gündeme oturan influencer Ala Tokel'in bir pastası daha ortaya çıktı!
31 yaşında pastalara boğulan Ala Tokel'in 'esprili' yaş günü pastası bir tık ayıba kaçtı 😂
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Danla Bilic'in can dostu olarak hayatımıza giren Ala Tokel'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde evine yağan pastaları tek tek paylaşan Ala Tokel'in bir pastası daha dikkat çekti. 31 yaşına giren Ala Tokel'e "esprili" bir pasta geldi... 😂
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın