31 Yaşına Giren Influencer Ala Tokel'in "Esprili" Pastası Biraz Ayıba Kaçtı!

31 Yaşına Giren Influencer Ala Tokel'in "Esprili" Pastası Biraz Ayıba Kaçtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.12.2025 - 21:22

Geçtiğimiz saatlerde yaratıcılıkta çığır açan doğum günü pastasıyla gündeme oturan influencer Ala Tokel'in bir pastası daha ortaya çıktı!

31 yaşında pastalara boğulan Ala Tokel'in 'esprili' yaş günü pastası bir tık ayıba kaçtı 😂

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Danla Bilic'in can dostu olarak hayatımıza giren Ala Tokel'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Danla Bilic'in can dostu olarak hayatımıza giren Ala Tokel'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Geriden gelenleriniz varsa önceden belirtelim; artık Danla ve Ala arasında dostluk falan yok. Birkaç ay önce ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde, bir anda iletişimini kesen ikili, birbirlerine birçok göndermede bulundu. 

Dostluğun bitiş sebebini net bir şekilde öğrenemedik ama Danla'nın ex'lerinden biriyle Ala'nın yakınlaşması en güçlü küslük iddialarından biriydi. 

Hayatına yeni arkadaşlarıyla devam eden ve halinden çok memnun olduğunu her seferinde dile getiren Ala Tokel, dün gece 31 yaş doğum gününü kutlamaya. başladı. Bu sabaha da yaratıcılıkta çığır açan film sahnelerinden çıkma devasa pastasıyla damga vurmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde evine yağan pastaları tek tek paylaşan Ala Tokel'in bir pastası daha dikkat çekti. 31 yaşına giren Ala Tokel'e "esprili" bir pasta geldi... 😂

Geçtiğimiz saatlerde evine yağan pastaları tek tek paylaşan Ala Tokel'in bir pastası daha dikkat çekti. 31 yaşına giren Ala Tokel'e "esprili" bir pasta geldi... 😂

