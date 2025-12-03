31 Yaşına Giren Influencer Ala Tokel'in "Esprili" Pastası Biraz Ayıba Kaçtı!

Geriden gelenleriniz varsa önceden belirtelim; artık Danla ve Ala arasında dostluk falan yok. Birkaç ay önce ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde, bir anda iletişimini kesen ikili, birbirlerine birçok göndermede bulundu.

Dostluğun bitiş sebebini net bir şekilde öğrenemedik ama Danla'nın ex'lerinden biriyle Ala'nın yakınlaşması en güçlü küslük iddialarından biriydi.

Hayatına yeni arkadaşlarıyla devam eden ve halinden çok memnun olduğunu her seferinde dile getiren Ala Tokel, dün gece 31 yaş doğum gününü kutlamaya. başladı. Bu sabaha da yaratıcılıkta çığır açan film sahnelerinden çıkma devasa pastasıyla damga vurmuştu.