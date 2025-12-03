Asın Bayrakları: Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, British Fashion Awards Gecesinde Vanguard Ödülü Aldı!

İstanbul doğumlu, Londra merkezli Dilara Fındıkoğlu, şu an İngiliz moda sahnesinin en asi, en teatral isimlerinden biri.

Central Saint Martins çıkışlı tasarımcı, gotik ve punk estetiğini tarihsel referanslar ve feminizmle birleştirip korseler, viktoryen silüetler tasarlıyor, çok sert ama bir o kadar da romantik bir dünya kuruyor.

Londra basını onu “A-list’in yeni favorisi, isyan estetiğinin başrolü” diye yazarken, Dilara kendi varlığını bile politik bir duruş olarak görüyor: Türkiye’den çıkıp erkek egemen bir sektörde, Londra’da kendi adını taşıyan markayı kurmak onun için başlı başına bir protesto!