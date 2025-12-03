Asın Bayrakları: Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, British Fashion Awards Gecesinde Vanguard Ödülü Aldı!
Türk modasının asi ve uyumsuz ruhlarını temsil eden Dilara Fındıkoğlu, British Fashion Awards sahnesine adını altın harflerle yazdırdı. Vanguard Ödülü’nü alarak hem Londra’yı hem Türkiye’yi sallayan Dilara, geceye damga vuran “çürük vişneli” elbisesiyle de tüm dikkatleri üzerine topladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adını duymayanlar, bilmeyenler için Londra’yı sallayan “uyumsuzların” Türk tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu'nu bir tanıtalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında Kylie Jenner, Kim Kardashian, Bella Hadid ve Dua Lipa’nın üzerinde gördüğümüz o deli detaylı, gotik ama ultra seksi elbiselerin altında hep aynı imza var.
Bugün de göğsümüzü kabartan ödülüyle gündemimizde kendisi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın