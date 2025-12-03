onedio
Asın Bayrakları: Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, British Fashion Awards Gecesinde Vanguard Ödülü Aldı!

Asın Bayrakları: Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, British Fashion Awards Gecesinde Vanguard Ödülü Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.12.2025 - 19:02

Türk modasının asi ve uyumsuz ruhlarını temsil eden Dilara Fındıkoğlu, British Fashion Awards sahnesine adını altın harflerle yazdırdı. Vanguard Ödülü’nü alarak hem Londra’yı hem Türkiye’yi sallayan Dilara, geceye damga vuran “çürük vişneli” elbisesiyle de tüm dikkatleri üzerine topladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Adını duymayanlar, bilmeyenler için Londra'yı sallayan "uyumsuzların" Türk tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu'nu bir tanıtalım!

Adını duymayanlar, bilmeyenler için Londra’yı sallayan “uyumsuzların” Türk tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu'nu bir tanıtalım!

İstanbul doğumlu, Londra merkezli Dilara Fındıkoğlu, şu an İngiliz moda sahnesinin en asi, en teatral isimlerinden biri. 

Central Saint Martins çıkışlı tasarımcı, gotik ve punk estetiğini tarihsel referanslar ve feminizmle birleştirip korseler, viktoryen silüetler tasarlıyor, çok sert ama bir o kadar da romantik bir dünya kuruyor.

Londra basını onu “A-list’in yeni favorisi, isyan estetiğinin başrolü” diye yazarken, Dilara kendi varlığını bile politik bir duruş olarak görüyor: Türkiye’den çıkıp erkek egemen bir sektörde, Londra’da kendi adını taşıyan markayı kurmak onun için başlı başına bir protesto!

Aslında Kylie Jenner, Kim Kardashian, Bella Hadid ve Dua Lipa'nın üzerinde gördüğümüz o deli detaylı, gotik ama ultra seksi elbiselerin altında hep aynı imza var.

Aslında Kylie Jenner, Kim Kardashian, Bella Hadid ve Dua Lipa’nın üzerinde gördüğümüz o deli detaylı, gotik ama ultra seksi elbiselerin altında hep aynı imza var.

Dünyaca ünlü yıldızlar, kırmızı halıda, sahnede, kliplerinde ya da doğum günü partilerinde “drama” dozunu artırmak istediklerinde rotayı Dilara’ya çeviriyor.  

Madonna’nın turne kostümlerinden Lady Gaga’nın sahne look’larına kadar pek çok ikonik isim, Dilara’nın hem karanlık hem de masalsı dünyasını tercih ediyor. Kısacası bugün Hollywood’un en büyük yıldızlarını giydiren o Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu!

Bugün de göğsümüzü kabartan ödülüyle gündemimizde kendisi.

Bugün de göğsümüzü kabartan ödülüyle gündemimizde kendisi.

Moda dünyasının “Oscar”ları sayılan The Fashion Awards 2025 (eski adıyla British Fashion Awards), 1 Aralık’ta Londra Royal Albert Hall’da yapıldı. 

British Fashion Council’in düzenlediği bu gece, hem İngiliz hem de global moda sahnesinin en büyük tasarımcılarını, modellerini ve kültür figürlerini bir araya getiriyor, öyle düşünün!

British Fashion Council, Vanguard’ı “İngiliz modasında yeni dalganın öncüsü, vizyoner yaratıcılık ve kültürel liderlik gösteren, global etki sahibi tasarımcıya” verilen bir ödül olarak tanımlıyor. Ve bu senenin Vanguard ödülünün sahibi Dilara'nın ta kendisi. 

Moda'nın Oscar'larına damga vuran Dilara, konuşmasında 'Pes etmeyen, inanmaya devam eden kendime ve her gün mucizeler yaratan harika ekibime teşekkür ederim. Bu ödülü dünyadaki tüm uyumsuz ruhlara adıyorum' ifadelerini kullandı. 'Çürük vişneli' elbisesi ise resmen olay oldu!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Magazin Editörü
