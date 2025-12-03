Hülya Avşar Kaynana Oluyor: Zehra Çilingiroğlu'nun Evlilik Yoluna Girdiği İddia Edildi!

Fakat nispeten gözlerden uzak büyüttüğü kızı Zehra'yı tanımayanlarınız olabilir. Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın 1997 yılında Paris'te yaptığı düğünden hemen bir sene sonra dünyaya gelen Zehra, o dönemin en popüler bebeklerindendi. O kadar ki 1998'de 'Zehra' ismi konulan bebeklerde koca bir artış yaşanmıştı.

Zehra, gözlerimizin önünde büyümedi ama annesi ve babasıyla sık sık magazin objektiflerine yansıdı. Birkaç sene evvel de özel hayatıyla gündeme oturmaya başladı.