Hülya Avşar Kaynana Oluyor: Zehra Çilingiroğlu'nun Evlilik Yoluna Girdiği İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
03.12.2025 - 17:45

Ülkenin gündeminden seneler geçse de düşmeyen Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik yoluna girdiği iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Mavi gözleriyle bir nesli delip geçen, hala da Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak öne çıkan Hülya Avşar'ı tanıtmaya gerek yok.

Fakat nispeten gözlerden uzak büyüttüğü kızı Zehra'yı tanımayanlarınız olabilir. Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın 1997 yılında Paris'te yaptığı düğünden hemen bir sene sonra dünyaya gelen Zehra, o dönemin en popüler bebeklerindendi. O kadar ki 1998'de 'Zehra' ismi konulan bebeklerde koca bir artış yaşanmıştı. 

Zehra, gözlerimizin önünde büyümedi ama annesi ve babasıyla sık sık magazin objektiflerine yansıdı. Birkaç sene evvel de özel hayatıyla gündeme oturmaya başladı.

Birkaç aşk hikayesi yaşayan Zehra Çilingiroğlu'nun en son Mürsel Kaya isimli beyefendiyle aşk yaşadığını duymuştuk.

3 yıldır beraber olduğu bilinen ikili, Yasemin Şefkatli’nin ikiz çocukları için düzenlediği doğum günü partisinde ilk kez el ele poz vermişti.

Keyifleri de gayet yerinde gözüküyordu. Mürsel Kaya aileye de dahil oldu mu, Hülya Avşar tanıştı mı o kısmı muallaktaydı.

Hala Hülya Avşar, Mürsel beyle tanıştı mı bilmiyoruz ama Mürsel Kaya'nın Avşar kızının damadı olacağı konuşuluyor.

İddialara göre Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya evlilik yoluna girmiş! Birkaç sene önce kızına 'bebek' mesajı veren Hülya Avşar'ın sözü dinlenmiş herhalde. 

İddialar doğruysa, yakında 'kaynana Hülya'ya tanıklık ederiz gibi duruyor. Yakında çıkar kokusu!

