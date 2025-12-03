Hülya Avşar Kaynana Oluyor: Zehra Çilingiroğlu'nun Evlilik Yoluna Girdiği İddia Edildi!
Ülkenin gündeminden seneler geçse de düşmeyen Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik yoluna girdiği iddia edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Mavi gözleriyle bir nesli delip geçen, hala da Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak öne çıkan Hülya Avşar'ı tanıtmaya gerek yok.
Birkaç aşk hikayesi yaşayan Zehra Çilingiroğlu'nun en son Mürsel Kaya isimli beyefendiyle aşk yaşadığını duymuştuk.
Hala Hülya Avşar, Mürsel beyle tanıştı mı bilmiyoruz ama Mürsel Kaya'nın Avşar kızının damadı olacağı konuşuluyor.
