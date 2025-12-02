MasterChef'te Finale Sayılı Gün Kala Sezonun İkinci Kaşığı Atıldı! Somer Şef Kime Kaşık Attı?
MasterChef finali için gün sayılırken ve yarışmacılar tempolu bir ceket mücadelesi verirken kaşık meydana çıktı! Somer Şef, bu sezonun ikinci kaşığını attı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
MasterChef finaline sayılı günler kaldı. Haftanın başından bu yana da bir ceket mücadelesi yaşanıyor.
İlk etapta ana ürün olarak büş peyniri ve pancar kullanan yarışmacılar, şeflerden büyük övgü topladı.
MasterChef'te bu sezon ilk kaşığın sahibi Sezer olmuştu. Somer Şef, sezonun ikinci kaşığını Özkan için attı.
