MasterChef'te Finale Sayılı Gün Kala Sezonun İkinci Kaşığı Atıldı! Somer Şef Kime Kaşık Attı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.12.2025 - 22:13

MasterChef finali için gün sayılırken ve yarışmacılar tempolu bir ceket mücadelesi verirken kaşık meydana çıktı! Somer Şef, bu sezonun ikinci kaşığını attı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

MasterChef finaline sayılı günler kaldı. Haftanın başından bu yana da bir ceket mücadelesi yaşanıyor.

Geriye kalan 8 başarılı yarışmacı; Çağatay, Sezer, Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye, Barış arasından yalnızca dördünün ceket alacağı açıklanmıştı. 

İlk ceketi Çağatay, ikinci ceketi ise Sezer aldı. Bugün, üçüncü ceket için yarışan 6 yarışmacı canla ve başla çalışırken MasterChef'te tarihe geçen o anlardan biri yaşandı.

İlk etapta ana ürün olarak büş peyniri ve pancar kullanan yarışmacılar, şeflerden büyük övgü topladı.

Șomer Șef ve Mehmet Șef, uzun bir süredir ilk defa tüm yarışmacıların yemeklerinin muntazam olduğu bir etap izlediklerini dile getirdiler. 

O kadar ki bu etap, Somer Şef'e sezonun ikinci kaşığını attıran etap oldu.

MasterChef'te bu sezon ilk kaşığın sahibi Sezer olmuştu. Somer Şef, sezonun ikinci kaşığını Özkan için attı.

'Tabağında bir kuş sütü eksik' diyen Somer Şef, Özkan'a 9.5, Danilo Şef 9, Mehmet Şef ise 8 puan verdi.

