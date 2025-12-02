Bu Aralar Herkes Çok Gergin: Eda Ece'den Şebnem Bozoklu'ya Şok Hamle!

Her yeni gün, yeni bir olaya, yeni bir polemiğe, bir tatlı laf sokuşa, bir imalı göndermeye tanıklık ediyoruz.

Özellikle de şu sıralar kimin kimi takip ettiği, kimin kimi takipten çıkardığı meselesi pek revaçta belki denk gelmişsinizdir. Botlar sağ olsun artık eşzamanlı olarak yeni takipleşmeleri ve takipten çıkmaları takip edebiliyoruz.

Bugün de yine gündemimizde bir vazgeçiş var! Fakat kabul edelim, beklemediğimiz isimlerden...

Geçtiğimiz saatlerde Eda Ece'den Şebnem Bozoklu'ya şok bir hamle geldi!