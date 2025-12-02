onedio
Bu Aralar Herkes Çok Gergin: Eda Ece'den Şebnem Bozoklu'ya Şok Hamle!

Lila Ceylan
02.12.2025 - 20:04

Kim kimi takip etti, kim kimi takipten çıktı meselesinin revaçta olduğu şu günlerde bir şok hamle de Eda Ece'den geldi! Eda Ece, Şebnem Bozoklu'yu sildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Ünlüler dünyasında -maşallah- kaossuz bir gün bile geçmiyor!

Her yeni gün, yeni bir olaya, yeni bir polemiğe, bir tatlı laf sokuşa, bir imalı göndermeye tanıklık ediyoruz. 

Özellikle de şu sıralar kimin kimi takip ettiği, kimin kimi takipten çıkardığı meselesi pek revaçta belki denk gelmişsinizdir. Botlar sağ olsun artık eşzamanlı olarak yeni takipleşmeleri ve takipten çıkmaları takip edebiliyoruz. 

Bugün de yine gündemimizde bir vazgeçiş var! Fakat kabul edelim, beklemediğimiz isimlerden...

Geçtiğimiz saatlerde Eda Ece'den Şebnem Bozoklu'ya şok bir hamle geldi!

Çok sıkı fıkı olmasalar da ortak arkadaşları vesilesiyle bir araya geldikleri ve birbirlerini sevdikleri bilinen ikili şaşırttı.

Şebnem Bozoklu'nun haberi var mı bilmiyoruz fakat Eda Ece, Şebnem Bozoklu'yu geçtiğimiz saatlerde tek hamleyle sildi. 

Ne olduğumuzu da şaşırdık! Nedendir, ne olmuştur yakında çıkar kokusu. Yalansa da Eda Ece'den tatlı mı tatlı bir açıklama yakında gelir zaten...

