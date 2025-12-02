Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy'dan Beyin Yakan Survivor Açıklaması

Survivor'a dair bir ilgi çekici açıklama da bugün deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan geldi. Özlem Esra Ada'nın 'Pembe Masa' isimli programına konuk olan Şener Üşümezsoy, Acun Ilıcalı'nın baş starı olduğunu iddia etti.

'Evet acun gelirim ama kameraları ben ayarlayacağım. Ortam aydınlatması değil, kişi aydınlatması yapacağım. Çıplak dans edeceğim dedim. Çekimler başladıktan sonra flaş basıyorlar vücuduma, benim bütün adelelerim gidiyor, o çizgileri yok ediyorsunuz dedim.

En sonunda vazgeçtim. Survivor çok basit bir şey bizim için. Giderdim tabii ki. Haksız rekabet olur benim için ama Acun'u son anda terk ettiğim için aramızda kan davası gibi oldu beni sevmez. 500 bin dolarlık teklifte bulundu reddettim.