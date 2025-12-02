onedio
Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy'dan Beyin Yakan Survivor Açıklaması

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.12.2025 - 18:07

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, konuk olduğu Pembe Masa'da Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışması hakkında beyin yakan açıklamalarda bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla beklenen Survivor'da kadrolar yavaş yavaş tamamlanıyor.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Selen Görgüzel, Deniz Çatalbaş ve Seren Ay Çetin'in yer alacağı duyuruldu.

Öte yandan gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılar da Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü ve Sude Demir olarak açıklandı.

Ocak ayında başlaması beklenen Survivor, şimdiden sosyal medyada koca bir ilgi çekmiş durumda!

Survivor gündem olunca, yarışmacı olabilme ihtimali olanlar, daha evvelki yarışmacılar peş peşe açıklamalarda bulunuyor biliyorsunuz.

Survivor'a dair bir ilgi çekici açıklama da bugün deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan geldi. Özlem Esra Ada'nın 'Pembe Masa' isimli programına konuk olan Şener Üşümezsoy, Acun Ilıcalı'nın baş starı olduğunu iddia etti. 

'Evet acun gelirim ama kameraları ben ayarlayacağım. Ortam aydınlatması değil, kişi aydınlatması yapacağım. Çıplak dans edeceğim dedim. Çekimler başladıktan sonra flaş basıyorlar vücuduma, benim bütün adelelerim gidiyor, o çizgileri yok ediyorsunuz dedim. 

En sonunda vazgeçtim. Survivor çok basit bir şey bizim için. Giderdim tabii ki. Haksız rekabet olur benim için ama Acun'u son anda terk ettiğim için aramızda kan davası gibi oldu beni sevmez. 500 bin dolarlık teklifte bulundu reddettim.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Magazin Editörü
