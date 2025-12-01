onedio
Muradına Erdi: Mehmet Ali Erbil'İn Kendisinden 40 Yaş Küçük Eşi Gülseren Ceylan Estetik Yaptırdı!

Lila Ceylan
01.12.2025 - 20:40

Mehmet Ali Erbil'le geçtiğimiz aylarda evlenen 42 yaş küçük Gülseren Ceylan nihayet muradına erdi! Göz kapaklarını aldıran Gülseren, son halini paylaştı. 

 Buyurun, detayları beraber inceleyim.

Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos'ta altıncı evliliğini yaptı biliyorsunuz.

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la bir dargın bir barışık aşkıyla bir yıldan uzun süre magazin manşetlerinden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, tam bütün ipleri kopardılar sanıyorduk ki evlilik bombasını patlattı. 

Büyük kavgalar edip ayrılan, birbirinin arkasından da demediğini bırakmayan ikili, ağustosun başında evlilik kararı aldığını duyurdu, 28 Ağustos'ta da Mali'nin villasının bahçesinde sade bir düğünle dünyaevine girdiler. 

O günden beri yeni evini ve hayatını düzenli olarak sosyal medyadan paylaşan Gülseren Ceylan, uzun zamandır istediği operasyonu geçtiğimiz saatlerde geçirdi.

Sosyal medya hesabından bugün "küçük" bir operasyon geçireceğini duyuran Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı.

Operasyondan çıktıktan hemen sonra da Instagram'Indan son halini paylaştı. Şimdilik gözleri bantlı tabii ama yakında estetik sonrası görüntü gelir!

