Muradına Erdi: Mehmet Ali Erbil'İn Kendisinden 40 Yaş Küçük Eşi Gülseren Ceylan Estetik Yaptırdı!
Mehmet Ali Erbil'le geçtiğimiz aylarda evlenen 42 yaş küçük Gülseren Ceylan nihayet muradına erdi! Göz kapaklarını aldıran Gülseren, son halini paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyim.
Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos'ta altıncı evliliğini yaptı biliyorsunuz.
Sosyal medya hesabından bugün "küçük" bir operasyon geçireceğini duyuran Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı.
