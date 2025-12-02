Eşi Ural Kaspar'la Boşanacağı İddia Edilen İrem Helvacıoğlu, 1.5 Aylık Kızı Sora'yı İlk Kez Paylaştı!
1.5 ay önce kızını kucağına alan ve hemen ardından da yaptığı kazayla gündeme gelen İrem Helavacıoğlu'nun eşinden boşanacağı iddia edilmişti.
Şimdilik böyle bir durum olmadığı bildirilse de çiftten ses seda çıkmamıştı. İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde kızıyla ilk paylaşımını yaptı, eşi Ural Kaspar'a ise ne notunda ne de paylaşımında yer vermedi.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, son iki senedir işlerinden çok özel hayatıyla gündeme gelenlerden oldu.
Bir kız bebek beklediklerini duyuran İrem Helvacıoğlu'nun sade ve samimi paylaşımları çok beğenilirken hamilelik sürecinde çok nazara gelindi...
Eşi Ural Kaspar'la boşanmaya karar verdikleri iddiaları kol gezmeye başladı. Ardından henüz boşanma gibi bir durumun söz konusu olmadığı fakat ilişkide bir çatırdama olduğu iddia edildi.
