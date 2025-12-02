onedio
Eşi Ural Kaspar'la Boşanacağı İddia Edilen İrem Helvacıoğlu, 1.5 Aylık Kızı Sora'yı İlk Kez Paylaştı!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
02.12.2025 - 18:30

1.5 ay önce kızını kucağına alan ve hemen ardından da yaptığı kazayla gündeme gelen İrem Helavacıoğlu'nun eşinden boşanacağı iddia edilmişti. 

Şimdilik böyle bir durum olmadığı bildirilse de çiftten ses seda çıkmamıştı. İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde kızıyla ilk paylaşımını yaptı, eşi Ural Kaspar'a ise ne notunda ne de paylaşımında yer vermedi.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, son iki senedir işlerinden çok özel hayatıyla gündeme gelenlerden oldu.

28 Ekim 2024'te beraber oldukları süre boyunca bir ayrılıp bir barıştığı, yan yanayken de çok ciddi gözüktüğü Ural Kaspar'la evlenen İrem Helvacıoğlu, günlerce sosyal medyanın gündeminde kalmıştı. 

Ural Kaspar'la ne zaman görüntülense Kaspar'ın kasıntı hal ve tavırları eleştirilmiş, İrem Helvacıoğlu'nun güler yüzünün yanına asla yakıştırılamamıştı. 

Evlilikten sonra herkesin yavaş yavaş özümsemeye başladığı ilişkide bebek haberi kısa süre sonra geldi.

Bir kız bebek beklediklerini duyuran İrem Helvacıoğlu'nun sade ve samimi paylaşımları çok beğenilirken hamilelik sürecinde çok nazara gelindi...

Hamileyken deniz merdivenlerinde, aylarca boyunlukla gezmesine sebep olan ve hamileliğini de zorlaştıran bir kaza geçiren İrem Derici, 15 Ekim'de kızı Sora'yı sağ salim kucağına aldı. 

Fakat bu sefer de bir haftalık kızını eşiyle beraber pusette gezdirirken korkunç bir kaza yaşadılar. İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ve pusetin üstüne motosiklet çıkmıştı.Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildikten sonra İrem Helvacıoğlu kabuğuna çekilmişti.

Eşi Ural Kaspar'la boşanmaya karar verdikleri iddiaları kol gezmeye başladı. Ardından henüz boşanma gibi bir durumun söz konusu olmadığı fakat ilişkide bir çatırdama olduğu iddia edildi.

Ne Ural Kaspar'dan ne de İrem Helvacıoğlu'ndan konuya dair herhangi bir açıklama gelmemişti. 

İrem Helvacıoğlu, kızı dünyaya geldikten 1 yıl 17 gün sonra ilk paylaşımını yaptı. Kızı Sora'yı da ilk kez gösterdiği bir dump paylaşan İrem Helvacıoğlu, fotoğrafların hiçbirinde eşi Ural Kaspar'a yer vermedi.

