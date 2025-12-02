2 Aralık MasterChef'te Üçüncü Ceket Sahibini Buldu: MasterChef'te Üçüncü Ceket Kimin Oldu?
MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kala mücadele tam gaz devam ediyor.
Bu hafta 8 yarışmacının 4'üne ceket verileceği açıklanmış, ilk ceketi Çağatay, ikinci ceketi ise Sezer almıştı.
Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye, Barış'ın ceket için yarıştığı MasterChef'in son bölümünde üçüncü ceket de sahibini buldu. Peki, MasterChef'te üçüncü ceket kimin oldu? Üçüncü ceketi kim giydi? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye'de ilk ceketi giyen Çağatay, ikinci ceketi giyen ise Sezer olmuştu.
Bugün, ilk etapta verilen ana ürünler pancar ve büş peyniri olmuştu.
MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi totalde 58.5 puanla Özkan oldu.
