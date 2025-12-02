onedio
2 Aralık MasterChef'te Üçüncü Ceket Sahibini Buldu: MasterChef'te Üçüncü Ceket Kimin Oldu?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.12.2025 - 00:17

MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kala mücadele tam gaz devam ediyor.

Bu hafta 8 yarışmacının 4'üne ceket verileceği açıklanmış, ilk ceketi Çağatay, ikinci ceketi ise Sezer almıştı. 

Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye, Barış'ın ceket için yarıştığı MasterChef'in son bölümünde üçüncü ceket de sahibini buldu. Peki, MasterChef'te üçüncü ceket kimin oldu? Üçüncü ceketi kim giydi? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de ilk ceketi giyen Çağatay, ikinci ceketi giyen ise Sezer olmuştu.

Sezonun başından bu yana başarılı bir performans sergileyen ve favorilerden Çağatay ile Sezer, final haftasında Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye ve Barış ile yarışmış, ilk iki ceketi alnının akıyla alan yarışmacılar olmuştu. 

Çağatay ve Sezer arkadaşlarını stressiz bir şekilde izlemek üzere yukarı geçti, Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye ve Barış ise zorlu mücadeleye devam etti.

Bugün, ilk etapta verilen ana ürünler pancar ve büş peyniri olmuştu.

Birinci etapta, Özkan 26.5 puan, Hakan 23 puan, Sümeyye 22 puan, Gizem 21 puan, Mert 18.5 puan ve Barış 17.5 puan aldı. 

Yarışmacılar ikinci etapta şef Hazer Armani'nin 13 aşamalı imza yemeği için ördeği iki farklı şekilde pişirdi ve ellerinden geleni yaptı. Bu etapta ise puanlar sırasıyla; Barış 45 puan, Mert 43.5 puan, Gizem 44 puan, Sümeyye 44 puan ve Hakan 53.5 puana yükseldi. Gecenin en düşük puanını alan Sümeyye oldu.

Favori başından beri bu gece kaşık attıran Özkan olarak görülüyordu.

MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi totalde 58.5 puanla Özkan oldu.

Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
