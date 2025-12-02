2 Aralık MasterChef'te Üçüncü Ceket Sahibini Buldu: MasterChef'te Üçüncü Ceket Kimin Oldu?

Sezonun başından bu yana başarılı bir performans sergileyen ve favorilerden Çağatay ile Sezer, final haftasında Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye ve Barış ile yarışmış, ilk iki ceketi alnının akıyla alan yarışmacılar olmuştu.

Çağatay ve Sezer arkadaşlarını stressiz bir şekilde izlemek üzere yukarı geçti, Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye ve Barış ise zorlu mücadeleye devam etti.