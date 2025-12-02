onedio
Belçim Bilgin, Kızını Oynayan Asena Keskinci'nin Evrim Akın'la Yaşadığı Polemik Hakkında Konuştu!

Belçim Bilgin, Kızını Oynayan Asena Keskinci'nin Evrim Akın'la Yaşadığı Polemik Hakkında Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.12.2025 - 22:53

Bağlantı Hatası isimli filmde Asena Keskinci'nin annesini oynayan Belçim Bilgin'e filmdeki kızının Evrim Akın'la yaşadığı polemik soruldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Son birkaç haftadır yoğun bir şekilde Evrim Akın ve Asena Keskinci arasında yaşanan polemiğin haklı/haksız tarafını çözmeye çalışıyoruz.

Son birkaç haftadır yoğun bir şekilde Evrim Akın ve Asena Keskinci arasında yaşanan polemiğin haklı/haksız tarafını çözmeye çalışıyoruz.

Denk gelmemiş olan yoktur ama yine de kısa bir özet geçelim; Bez Bebek dizisinden tanıdığımız Asena Keskinci, TikTok hesabından isim vermeden Bez Bebek dönemini ve Evrim Akın'ı kast ederek şiddet ve mobbing iddialarında bulunmuş, Akın'ın babasıyla beraber olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine hem Bez Bebek'te yer alan birçok kişi, hem de sektörde Evrim Akın'la çalışmış diğer kişiler sesini çıkararak Asena'ya destek oldu. 

Yanında yalnızca birkaç ünlü ismin durduğu Evrim Akın ise olay patladıktan günler sonra bir basın toplantısı yapmış, gözyaşları içinde hakkında ortaya atılan tüm iddiaları yalanlamıştı. Hoş, Evrim Akın'ın gözyaşları kimilerine hiç geçmedi, kimileri ise komple saf değiştirdi.

Olayın Evrim Akın tarafında duran herkes, yıllar sonra bir filmde rol alan Asena Keskinci'nin bu iddiaları gündeme gelmek için ortaya attığını düşünüyordu.

Olayın Evrim Akın tarafında duran herkes, yıllar sonra bir filmde rol alan Asena Keskinci'nin bu iddiaları gündeme gelmek için ortaya attığını düşünüyordu.

Bağlantı Hatası isimli filmin başrolünde yer alan Asena Keskinci'ye filmde Onur Tuna ve Belçim Bilgin eşlik etmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde Adile filminin galasında görüntülenen Belçim Bilgin'e yeni filmi Bağlantı Hatası'nda kızını canlandıran Asena Keskinci'nin Evrim Akın'la yaşadığı polemik soruldu.

Ortada bir cevap veren ve politik durmayı tercih eden Belçim Bilgin, kalbinin yine de Asena Keskinci'den yana olduğunu vurgulayan cümleler kurdu.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
