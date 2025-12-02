Belçim Bilgin, Kızını Oynayan Asena Keskinci'nin Evrim Akın'la Yaşadığı Polemik Hakkında Konuştu!
Bağlantı Hatası isimli filmde Asena Keskinci'nin annesini oynayan Belçim Bilgin'e filmdeki kızının Evrim Akın'la yaşadığı polemik soruldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son birkaç haftadır yoğun bir şekilde Evrim Akın ve Asena Keskinci arasında yaşanan polemiğin haklı/haksız tarafını çözmeye çalışıyoruz.
Olayın Evrim Akın tarafında duran herkes, yıllar sonra bir filmde rol alan Asena Keskinci'nin bu iddiaları gündeme gelmek için ortaya attığını düşünüyordu.
Ortada bir cevap veren ve politik durmayı tercih eden Belçim Bilgin, kalbinin yine de Asena Keskinci'den yana olduğunu vurgulayan cümleler kurdu.
