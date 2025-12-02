Belçim Bilgin, Kızını Oynayan Asena Keskinci'nin Evrim Akın'la Yaşadığı Polemik Hakkında Konuştu!

Denk gelmemiş olan yoktur ama yine de kısa bir özet geçelim; Bez Bebek dizisinden tanıdığımız Asena Keskinci, TikTok hesabından isim vermeden Bez Bebek dönemini ve Evrim Akın'ı kast ederek şiddet ve mobbing iddialarında bulunmuş, Akın'ın babasıyla beraber olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine hem Bez Bebek'te yer alan birçok kişi, hem de sektörde Evrim Akın'la çalışmış diğer kişiler sesini çıkararak Asena'ya destek oldu.

Yanında yalnızca birkaç ünlü ismin durduğu Evrim Akın ise olay patladıktan günler sonra bir basın toplantısı yapmış, gözyaşları içinde hakkında ortaya atılan tüm iddiaları yalanlamıştı. Hoş, Evrim Akın'ın gözyaşları kimilerine hiç geçmedi, kimileri ise komple saf değiştirdi.