Boşandıktan Sonra Tarzını Baştan Aşağı Değiştiren Ebru Gündeş'in Son Pozları "Bu Kim?" Dedirtti

Boşandıktan Sonra Tarzını Baştan Aşağı Değiştiren Ebru Gündeş'in Son Pozları "Bu Kim?" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.12.2025 - 20:27

Boşandıktan sonra tarzını yenileyen Ebru Gündeş, son pozlarıyla yine ve yeniden 'Bu kim?' dedirtmeyi başardı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren Ebru Gündeş, Türkiye'nin en eşsiz seslerinden birine sahip.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren Ebru Gündeş, Türkiye'nin en eşsiz seslerinden birine sahip.

Birçok kült şarkıya imza atan Ebru Gündeş, yalnızca kariyeri ve olağanüstü sahnesiyle değil, epey çalkantılı özel hayatıyla da gündeme oturan isimler arasında yer alıyor. 

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Ebru Gündeş, 2010 yılında İran Azerisi iş insanı Reza Sarraf'la evlenmiş, epey olaylı boşanmıştı. 

Dördüncü evliliğini ise Dubai'deki iş insanı Murat Özdemir ile evlenmişti. Ne yazık ki dördüncü eşiyle de mutluluğu bulamayan Ebru Gündeş, 1.5 yıllık evliliğin ardından 2025 yılında tek celsede boşanmıştı. 

Boşandıktan sonra da Ebru Gündeş'e bir haller oldu! Tarzını tepeden tırnağa değiştiren, bununla kalmayıp yüzünde de birtakım değişiklikler yaptıran Ebru Gündeş yeni imajıyla çok dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde aynı fotoğraf çekiminden farklı kombinle pozlarını paylaşan Ebru Gündeş, bir kez daha şaşkınlık geçirtti.

Geçtiğimiz saatlerde aynı fotoğraf çekiminden farklı kombinle pozlarını paylaşan Ebru Gündeş, bir kez daha şaşkınlık geçirtti.

Aylardır denesek de alışamadığımız kakülleri, yüzündeki dolgular ve alaturkadan tamamen sıyrılmış yeni tarzı yine ve yeniden 'Bu kim ki?' dedirtti.

