İş İnsanı Murat Özdemir'den Boşanan Ebru Gündeş Hem İmajında Hem de Tarzında Radikal Değişikliğe Gitti!

'Büyük bir sevgiyle, kısa süre önce yaptığımız evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi sonlandırmış olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese sonsuz teşekkür ederim...' ifadeleriyle boşanma kararı aldığını duyuran Ebru Gündeş gündeme yerleşmişti.

Boşanma işlemleri, Beykoz Adliyesi'nde tek celsede tamamlanırken, her iki taraf da davaya katılmamış ve avukatları aracılığıyla işlemlerini yürütmüştü.