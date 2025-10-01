onedio
İş İnsanı Murat Özdemir'den Boşanan Ebru Gündeş Hem İmajında Hem de Tarzında Radikal Değişikliğe Gitti!

Ecem Dalgıçoğlu
01.10.2025 - 15:47
01.10.2025 - 15:47

Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile evliliğini noktalamasının ardından gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Boşanmanın hemen ardından sosyal medyaya düşen yeni fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, imajında yaptığı radikal değişiklikle adeta bambaşka bir Ebru Gündeş olarak karşımıza çıktı.

Ebru Gündeş, 2024 yılının Şubat ayında Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenmişti. Ancak, yaklaşık 1.5 yıl süren bu evlilik, 2025 yılının Eylül ayında son buldu.

'Büyük bir sevgiyle, kısa süre önce yaptığımız evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi sonlandırmış olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese sonsuz teşekkür ederim...' ifadeleriyle boşanma kararı aldığını duyuran Ebru Gündeş gündeme yerleşmişti.

Boşanma işlemleri, Beykoz Adliyesi'nde tek celsede tamamlanırken, her iki taraf da davaya katılmamış ve avukatları aracılığıyla işlemlerini yürütmüştü.

Ebru Gündeş'in evliliğinin bitmesinin ardından yaptığı imaj değişikliği de dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile yollarını ayırmasının ardından hem imajında hem de tarzında dikkat çeken değişikliğe gitti.

Uzun yıllardır tanınan klasik stiliyle özdeşleşen Gündeş, son paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtırken, yeni görünümüyle dikkat çekti!

