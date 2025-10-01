İş İnsanı Murat Özdemir'den Boşanan Ebru Gündeş Hem İmajında Hem de Tarzında Radikal Değişikliğe Gitti!
Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile evliliğini noktalamasının ardından gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Boşanmanın hemen ardından sosyal medyaya düşen yeni fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, imajında yaptığı radikal değişiklikle adeta bambaşka bir Ebru Gündeş olarak karşımıza çıktı.
Ebru Gündeş, 2024 yılının Şubat ayında Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenmişti. Ancak, yaklaşık 1.5 yıl süren bu evlilik, 2025 yılının Eylül ayında son buldu.
Ebru Gündeş'in evliliğinin bitmesinin ardından yaptığı imaj değişikliği de dikkat çekti.
