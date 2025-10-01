onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un Yapay Zeka ile Birleştirilen Fotoğraflardaki Uyumları Göz Doldurdu!

Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un Yapay Zeka ile Birleştirilen Fotoğraflardaki Uyumları Göz Doldurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.10.2025 - 14:05

Bir dönemin unutulmaz dizisi Medcezir’in yıldızları Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy, yıllar geçse de magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada paylaşılan yapay zekayla birleştirilmiş fotoğrafları, ikilinin uyumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönemin en çok konuşulan çifti olmuşlardı… Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un ekranlardan gerçek hayata taşan aşkı, magazin tarihine damga vurmuştu.

Bir dönemin en çok konuşulan çifti olmuşlardı… Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un ekranlardan gerçek hayata taşan aşkı, magazin tarihine damga vurmuştu.

2013’te başlayan Medcezir dizisi, sadece güçlü kadrosuyla değil, Serenay Sarıkaya (Mira) ve Çağatay Ulusoy’un (Yaman) yakaladığı kimyayla da büyük ses getirmişti. Dizinin hayranları kısa sürede bu uyumun gerçek hayata yansıyıp yansımadığını merak etmeye başlamıştı.

Dizinin başarısı sürerken kulislerden “Serenay ve Çağatay set dışında da çok yakın” söylentileri yükseldi. İkilinin baş başa vakit geçirdiği, birlikte eğlendiği anlara dair kareler magazin basınında sıkça yer aldı. Çift, o dönem ilişkilerini resmi olarak doğrulamasa da gözlerden kaçmayan yakınlıkları ve özel anları, aşk dedikodularını kuvvetlendirmişti. Dizide hayat verdikleri Mira ve Yaman karakterleriyle bir neslin hafızasına kazınan ikili, aşklarıyla da dönemine damga vurmuştu.

2015 yılına gelindiğinde Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un aşkı sona ermişti. @saltmdczr isimli sosyal medya kullanıcısı ünlü isimleri yapay zeka ile yeniden bir araya getirdi!

2015 yılına gelindiğinde Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un aşkı sona ermişti. @saltmdczr isimli sosyal medya kullanıcısı ünlü isimleri yapay zeka ile yeniden bir araya getirdi!

O dönem, taraflar ayrılık hakkında konuşmamayı tercih etti; ne bir polemik çıktı ne de sert açıklamalar yapıldı. Yapay zeka ile birleştirilen o pozlar ise gündeme oturdu!

Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. “Yıllar geçse de uyumları bambaşka”, “Tekrar aynı projede görmek isteriz” yorumları, Serenay & Çağatay hayranlarını yorumlarda buluşturdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın