Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un Yapay Zeka ile Birleştirilen Fotoğraflardaki Uyumları Göz Doldurdu!
Bir dönemin unutulmaz dizisi Medcezir’in yıldızları Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy, yıllar geçse de magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada paylaşılan yapay zekayla birleştirilmiş fotoğrafları, ikilinin uyumunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bir dönemin en çok konuşulan çifti olmuşlardı… Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un ekranlardan gerçek hayata taşan aşkı, magazin tarihine damga vurmuştu.
2015 yılına gelindiğinde Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un aşkı sona ermişti. @saltmdczr isimli sosyal medya kullanıcısı ünlü isimleri yapay zeka ile yeniden bir araya getirdi!
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
