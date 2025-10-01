Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un Yapay Zeka ile Birleştirilen Fotoğraflardaki Uyumları Göz Doldurdu!

2013’te başlayan Medcezir dizisi, sadece güçlü kadrosuyla değil, Serenay Sarıkaya (Mira) ve Çağatay Ulusoy’un (Yaman) yakaladığı kimyayla da büyük ses getirmişti. Dizinin hayranları kısa sürede bu uyumun gerçek hayata yansıyıp yansımadığını merak etmeye başlamıştı.

Dizinin başarısı sürerken kulislerden “Serenay ve Çağatay set dışında da çok yakın” söylentileri yükseldi. İkilinin baş başa vakit geçirdiği, birlikte eğlendiği anlara dair kareler magazin basınında sıkça yer aldı. Çift, o dönem ilişkilerini resmi olarak doğrulamasa da gözlerden kaçmayan yakınlıkları ve özel anları, aşk dedikodularını kuvvetlendirmişti. Dizide hayat verdikleri Mira ve Yaman karakterleriyle bir neslin hafızasına kazınan ikili, aşklarıyla da dönemine damga vurmuştu.