Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i Oyuncu İpek Tenolcay'ın Son Haline Kullanıcılardan Yorum Yağdı!

Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i Oyuncu İpek Tenolcay'ın Son Haline Kullanıcılardan Yorum Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.10.2025 - 14:48

İpek Tenolcay, Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak, farklı karakterlere hayat veren başarılı oyunculardan biri olmuş, kendisinin Kurtlar Vadisi'ndeki rolü ise hafızlara yerleşmişti.

Son olarak kızıyla gezerken kameralara yakalanan İpek Tenolcay'ın son haline yorum yağdı.

Türk televizyonunun efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Nesrin karakterini canlandıran İpek Tenolcay, yıllar geçse de ekranlardaki yerini koruyor.

Türk televizyonunun efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi’nde Nesrin karakterini canlandıran İpek Tenolcay, yıllar geçse de ekranlardaki yerini koruyor.

90’lı yıllarda mankenlik yaparak kariyerine adım atan İpek Tenolcay, televizyon dünyasında da adından sıkça söz ettirdi. Gönül Hırsızı, Meryem, Vatanım Sensin, Erkenci Kuş, Kırmızı OdaCamdaki Kız ve Ada Masalı gibi başarılı dizilerde rol alarak geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Son olarak, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinde, Neşe karakterine hayat vererek adından bahsettirmişti.

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi ve Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren İpek Tenolcay hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Son olarak kameralara yakalanan İpek Tenolcay'ın son haline kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
