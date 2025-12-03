onedio
Icardi'nin Belalısı Wanda Nara, Dekolteye Level Atlatan Elbisesiyle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.12.2025 - 22:32

Aylarca Icardi'yle çekişmeli boşanmasıyla, türlü türlü oyunlarıyla konuştuğumuz Wanda Nara, bu sefer dekolteye level atlatan elbisesiyle dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Wanda Nara, hayatımıza Icardi'nin büyük aşkı, hem eşi, hem menajeri hem de çocuklarının annesi olarak girdi biliyorsunuz.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusuyla inanılmaz toksik bir aşk yaşayan, deliler gibi aşık gözükürken bir anda boşanmak istediğini söyleyen Wanda Nara, hem Icardi'nin hem de bizim beynimizi bulandırmıştı. 

Hemen akabinde daha önce de mesele olan rapçi L-Gante'yle dudak dudağa görüntülenmiş, arada birkaç gel git yaşamış, Icardi'yi denemiş fakat yine de aradığını bulamamıştı. Başlarda Wanda'nın peşinden koşan Icardi bir noktada pes etti ve tabii ki o zaman kıymetli oldu. 

Ama artık çok geçti. Icardi ve China Suarez dillere destan bir aşk yaşamaya başladı ve hiç de saklamadı. Evinde deliren Wanda Nara, türlü türlü oyunlar yaptı, en son hıncını kızlarını göstermeyerek çıkarmaya çalıştı. Çiftimiz çok şükür birkaç ay önce çekişmeli boşanma davasının sonuna gelebildi ve resmi olarak boşandı.

O zamandan beri sosyal medya paylaşımlarıyla yine adından söz ettiren Wanda, bu sefer de son gönderisindeki elbiseyle gündeme oturdu.

Ülkesinde, 'Yılın İnsanları' gecesine katılan Wanda Nara'yı bugüne dek birçok iddialı elbiseyle gördük.

Yeri geldi transparanını, yeri geldi üstsüzlüğünü konuştuk. Fakat dekolteye bu kadar level atlatanı görmemiştik. Wanda Nara'nın upuzun siyah elbisesindeki göğüs dekoltesi her zamanki gibi sosyal medyada tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
