Icardi'nin Belalısı Wanda Nara, Dekolteye Level Atlatan Elbisesiyle Dikkat Çekti!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusuyla inanılmaz toksik bir aşk yaşayan, deliler gibi aşık gözükürken bir anda boşanmak istediğini söyleyen Wanda Nara, hem Icardi'nin hem de bizim beynimizi bulandırmıştı.

Hemen akabinde daha önce de mesele olan rapçi L-Gante'yle dudak dudağa görüntülenmiş, arada birkaç gel git yaşamış, Icardi'yi denemiş fakat yine de aradığını bulamamıştı. Başlarda Wanda'nın peşinden koşan Icardi bir noktada pes etti ve tabii ki o zaman kıymetli oldu.

Ama artık çok geçti. Icardi ve China Suarez dillere destan bir aşk yaşamaya başladı ve hiç de saklamadı. Evinde deliren Wanda Nara, türlü türlü oyunlar yaptı, en son hıncını kızlarını göstermeyerek çıkarmaya çalıştı. Çiftimiz çok şükür birkaç ay önce çekişmeli boşanma davasının sonuna gelebildi ve resmi olarak boşandı.