3 Aralık MasterChef'te Dördüncü ve Sonuncu Ceket Sahibini Buldu: MasterChef'te 4. Ceket Kimin Oldu?

Lila Ceylan
04.12.2025 - 00:17

MasterChef'te finale sayılı gün kala ceket mücadelesi başlamıştı.  8 yarışmacının 4'üne ceket verileceği açıklanmış, ilk ceketi Çağatay, ikinci ceketi Sezer, üçüncü ceketi ise Özkan almıştı. Gizem, Sümeyye, Mert, Barış ve Hakan'ın son ceket için kıyasıya mücadele ettiği gecede dördüncü ceketin sahibi belli oldu.

Peki, MasterChef'te dördüncü ceketi kim aldı?

MasterChef'te Pazar günü başlayan ceket mücadelesi bugün sonuncu gününde!

Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla izlenen MasterChef'te finale kalan son 8 isim; Çağatay, Sezer, Özkan, Gizem, Sümeyye, Mert, Barış ve Hakan olmuştu. 

Pazar günü ceketlerin dağıtılmaya başlayacağı ve 8 yarışmacıdan yalnızca 4'ünün yarışmaya devam edeceği duyurulmuş, kıyasıya bir mücadelesi başlamıştı. 

MsterChef ceketini ilk giyen isim Çağatay, ikinci giyen isim Sezer, üçüncü giyen isim ise Özkan oldu.

Gizem, Sümeyye, Mert, Barış ve Hakan'ın son finalist olmak için elinden geleni yaptığı ilk etapta ana ürünler bal ve zencefildi.

Hakan'ın 22 puan aldığı ilk etapta, Barış 20, Gizem 18.5 ve Sümeyye 17 puan aldı. Tavuğu pişiremeyen Mert'in yemeği sayılmadı, 10.5 puanla ilk etapta gecenin en düşük puanı Mert'e gitti. 

İkinci etapta şef Ömür Akkor yarışmaya konuk oldu. Yarışmacılardan Ömür Akkor'un imza yemeklerinden olan 'Fırında Patatesli Kıymalı Mantı' ve 'Helvalı Baklava' yapmaları istendi. Ömür Akkor'la beraber 4 kişi olan jürinin mantıyı ve helvayı ayrı ayrı 5 puan üzerinden değerlendirmesine karar verildi. 

İkinci etabın sonunda Gizem 46, Sümeyye 44, Mert 27.5 puan, Barış 43 puan, Hakan 48 puan aldı. 

MasterChef'te dördüncü ceketi alarak sonuncu finalist olan isim Hakan oldu.

Lila Ceylan
