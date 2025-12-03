Her Seferinde Daha da İlginçleşiyor: Hande Yener, Eşi Benzeri Görülmemiş "Diken Diken" Saçlarıyla Gündem Oldu!
Sık sık tuhaf kombinleriyle dikkat çeken Türk popunun aykırı kraliçesi Hande Yener alev formuna benzetilen diken diken saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin en aykırı ve en güçlü ikonlarından biri şüphesiz Hande Yener!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Yener bugün de yine “eşi benzeri görülmemiş” bir saç modeliyle karşımıza çıkmayı başardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın