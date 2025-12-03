onedio
Her Seferinde Daha da İlginçleşiyor: Hande Yener, Eşi Benzeri Görülmemiş "Diken Diken" Saçlarıyla Gündem Oldu!

Her Seferinde Daha da İlginçleşiyor: Hande Yener, Eşi Benzeri Görülmemiş "Diken Diken" Saçlarıyla Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.12.2025 - 00:39

Sık sık tuhaf kombinleriyle dikkat çeken Türk popunun aykırı kraliçesi Hande Yener alev formuna benzetilen diken diken saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk pop müziğinin en aykırı ve en güçlü ikonlarından biri şüphesiz Hande Yener!

Türk pop müziğinin en aykırı ve en güçlü ikonlarından biri şüphesiz Hande Yener!

Gencecik bir kızken hayatımıza giren Yener, “Kırmızı”, “Romeo”, “Acı Veriyor”, “Bodrumgibi şarkılarıyla saymakla bitmeyecek kadar çok hit parçaya imza attı.

Yalnızca müzik kariyeriyle değil; kadın, hayvan ve çocuk söz konusu olduğunda ekstra hassas tavrıyla, yüksek sesle konuşan duruşuyla da öne çıkan Hande Yener, son birkaç sene içerisinde gittikçe uçuklaşan tarzıyla da konuşulmaya başladı. 

Şimdilerin Aysel Gürel’i gibi takılan, tuhaf saç ve makyajları, alakasız parçaları birleştirdiği kombinleriyle dikkat çeken Hande Yener, en son Morticia Addams'a benzetildiği imaj denemesiyle alay konusu olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hande Yener bugün de yine "eşi benzeri görülmemiş" bir saç modeliyle karşımıza çıkmayı başardı.

Hande Yener bugün de yine “eşi benzeri görülmemiş” bir saç modeliyle karşımıza çıkmayı başardı.

Öyle ki bu kez kombinin uçukluğuna ayıracak vaktimiz bile kalmadı; gözlerimiz direkt saçlardan darbe yiyip adeta kanadı desek yeridir!

Alev formuna benzetilmeye çalışılan, tek tek dikilmiş gibi görünen bu “diken diken” saçlarını, şimdilik Hande Yener evreninin en absürt saç modeli olarak arşive kaldırıyor ve daha da ilginci gelene kadar zirvedeki yerini koruyacağını düşünüyoruz...

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
