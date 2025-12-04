EYT Çıkalı 3 Yıl Oldu: 6 Yıldır EYT'li Olduğunu İddia Eden Burcu Esmersoy Beyin Yaktı!

49 yaşında olan Burcu Esmersoy, hem fit halleri, hem kusursuz güzelliği hem de cana yakın ve sıcak tavırlarıyla magazinin en dikkat çekici figürleri arasında yer alıyor.

Her ne kadar yıllardır tek başına gibi gözükse de oldukça karmaşık bir özel hayata sahip olan Burcu Esmersoy, üçüncü evliliğini 2023 yılında Nazım Akmandil'le yapmıştı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Esmersoy, biri İtalya'da, biri İstanbul'da biri de Bodrum'da olmak üzere üç düğün yaptı, o günden itibaren de sürekli kocasına olan düşkünlüğünü dile getirdiği paylaşımlarıyla güldürdü.