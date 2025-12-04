onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
EYT Çıkalı 3 Yıl Oldu: 6 Yıldır EYT'li Olduğunu İddia Eden Burcu Esmersoy Beyin Yaktı!

EYT Çıkalı 3 Yıl Oldu: 6 Yıldır EYT'li Olduğunu İddia Eden Burcu Esmersoy Beyin Yaktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.12.2025 - 10:43

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme oturan, hem kusursuz fiziği hem de cana yakın tavırlarıyla tanıdığımız Burcu Esmersoy, katıldığı bir davette 6 yıldır EYT'li olduğunu iddia etti. 

EYT'nin yalnızca 3 sene önce çıktığını bilen kullanıcılar, Esmersoy'la fena dalga geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senelerdir hayatımızda olan ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, yıllar geçtikçe güzelleşmesiyle meşhur olan isimlerden.

Senelerdir hayatımızda olan ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, yıllar geçtikçe güzelleşmesiyle meşhur olan isimlerden.

49 yaşında olan Burcu Esmersoy, hem fit halleri, hem kusursuz güzelliği hem de cana yakın ve sıcak tavırlarıyla magazinin en dikkat çekici figürleri arasında yer alıyor. 

Her ne kadar yıllardır tek başına gibi gözükse de oldukça karmaşık bir özel hayata sahip olan Burcu Esmersoy, üçüncü evliliğini 2023 yılında Nazım Akmandil'le yapmıştı. 

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Esmersoy, biri İtalya'da, biri İstanbul'da biri de Bodrum'da olmak üzere üç düğün yaptı, o günden itibaren de sürekli kocasına olan düşkünlüğünü dile getirdiği paylaşımlarıyla güldürdü.

Kocam da kocam modunda takılan Burcu Esmersoy, kocam köylü ünlülerimiz arasında 1. sıraya yerleşmeyi başardı.

Kocam da kocam modunda takılan Burcu Esmersoy, kocam köylü ünlülerimiz arasında 1. sıraya yerleşmeyi başardı.

Geçtiğimiz aylarda video çekerken yanlışlıkla eşini çıplak ifşalayan Burcu Esmersoy'u en son üstünde 'Kocamı Çok Seviyorum' yazan çantasıyla konuşmuştuk. 

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz saatlerde pot ve gaflarına bir yenisini ekledi.

Katıldığı bir davette 6 yıldır emekli olduğunu açıklayan Burcu Esmersoy, EYT'li olduğunu iddia etti.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın