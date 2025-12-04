EYT Çıkalı 3 Yıl Oldu: 6 Yıldır EYT'li Olduğunu İddia Eden Burcu Esmersoy Beyin Yaktı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme oturan, hem kusursuz fiziği hem de cana yakın tavırlarıyla tanıdığımız Burcu Esmersoy, katıldığı bir davette 6 yıldır EYT'li olduğunu iddia etti.
EYT'nin yalnızca 3 sene önce çıktığını bilen kullanıcılar, Esmersoy'la fena dalga geçti.
Senelerdir hayatımızda olan ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, yıllar geçtikçe güzelleşmesiyle meşhur olan isimlerden.
Kocam da kocam modunda takılan Burcu Esmersoy, kocam köylü ünlülerimiz arasında 1. sıraya yerleşmeyi başardı.
Katıldığı bir davette 6 yıldır emekli olduğunu açıklayan Burcu Esmersoy, EYT'li olduğunu iddia etti.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
