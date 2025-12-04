onedio
Türkiye 2025'te En Çok Bu Vefat Haberlerine Üzüldü: Google'da En Çok Aratılan Kaybettiğimiz Ünlüler

Türkiye 2025'te En Çok Bu Vefat Haberlerine Üzüldü: Google'da En Çok Aratılan Kaybettiğimiz Ünlüler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.12.2025 - 13:31

Bu yıl büyük kayıplar yaşadığımız, birbirinden kıymetli isimleri kaybettiğimiz bir yıl oldu. Google, 2025 yılında hayatını kaybeden ve en çok aratılan ünlüleri açıkladı. 

Ferdi Tayfur, Volkan Konak, Nihal Candan gibi isimlerinyer aldığı Google 2025'te en çok aratılan vefat eden ünlüler içeriğimizde...

Bu sene de geleceğini bozmayan Google, bu sene Türkiye'de en çok aratılan başlıkları paylaştı.

Bu sene de geleceğini bozmayan Google, bu sene Türkiye'de en çok aratılan başlıkları paylaştı.

2025 arama trendleri, 10 farklı başlık altında toplandı. 

“Aramalar”, “İsimler”, “Kaybedilenler”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” başlıkları altındaki zirveler tek tek açıklandı. 

Birçok ünlü ismimizi aniden kaybettiğimiz 2025 yılında 'Kaybedilenler' başlığı altındaki isimler dikkat çekti.

Google'a göre "Kaybedilenler" başlığı altında en çok aratılan rahmetli ve kıymetli ünlülerimiz şu şekilde;

Google'a göre "Kaybedilenler" başlığı altında en çok aratılan rahmetli ve kıymetli ünlülerimiz şu şekilde;

