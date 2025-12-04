onedio
Nostaljiye Dalıp Lise Fotoğraflarını Paylaşan Gupse Özay'ın Eski Hali "Biraz Olsun Değişmemiş" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.12.2025 - 12:30

Başarılı kariyeri ve Barış Arduç'la kurduğu aşk dolu aileyle sık sık gündem olan Gupse Özay, nostaljiye düştü. Lise fotoğrafını paylaşan Özay, 'Hiç değişmemiş' dedirtti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son zamanlarda yeni animasyon filmi Gupi'yle gündemde olan Gupse Özay, senelerdir ünlüler dünyasının en sıcak yüzlerinden biri.

Barış Arduç'la evli olan, kendisinin kopyası Jan Asya adında bir de kızı olan Gupse Özay, hem Barış Arduç'la aşık halleriyle, hem sıcak ve sade yuvasıyla hem de duru, hiç işlem görmemiş güzelliğiyle sık sık dikkat çekiyor. 

Yaklaşık bir ay önce Netflix'te yayınlanan kendisinin küçük versiyonu Gupi'nin hikayesini anlatan animasyonla çocukların da kalbini fethetmeyi başaran Gupse Özay, geçtiğimiz saatlerde nostaljiye düştü!

Bir arkadaşının 2002 mezunları grubu açtığını ve 4 gündür nostaljiye boğulmuş bir vaziyette olduğunu dile getirdi.

Yıllar öncesinden kalma bir lise fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Gupse Özay, gönderisine, 'Hey gidi.. Küçük Gupse 2002 mezunları grubunu açıp bizi 4 gündür ortaokul ve lise fotoğraflarıyla nostaljiye boğan dostlara selam 🤗' notunu düştü. 

Gupse Özay'ın biraz olsun değişmemiş olduğu gerçeği şaşırtırken, '41 kere maşallah' dedirtti.

