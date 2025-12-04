Nostaljiye Dalıp Lise Fotoğraflarını Paylaşan Gupse Özay'ın Eski Hali "Biraz Olsun Değişmemiş" Dedirtti!
Başarılı kariyeri ve Barış Arduç'la kurduğu aşk dolu aileyle sık sık gündem olan Gupse Özay, nostaljiye düştü. Lise fotoğrafını paylaşan Özay, 'Hiç değişmemiş' dedirtti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda yeni animasyon filmi Gupi'yle gündemde olan Gupse Özay, senelerdir ünlüler dünyasının en sıcak yüzlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir arkadaşının 2002 mezunları grubu açtığını ve 4 gündür nostaljiye boğulmuş bir vaziyette olduğunu dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın