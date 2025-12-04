onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yunus Günçe, Evinde Yangın Çıktığını Açıkladı: "Çok Ciddi Bir Şey Atlattık!"

Yunus Günçe, Evinde Yangın Çıktığını Açıkladı: "Çok Ciddi Bir Şey Atlattık!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.12.2025 - 15:50

Ünlü oyuncu Yunus Günçe, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çok ciddi bir kaza atlattıklarını açıkladı. Evlerinde yangın çıktığını duyuran Yunus Günçe, yardımcı olan herkese teşekkür etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu, bir dönemlerin kendine has Survivor yarışmacısı, şimdilerin stand-up'çısı Yunus Günçe'yi tanırsınız.

Ünlü oyuncu, bir dönemlerin kendine has Survivor yarışmacısı, şimdilerin stand-up'çısı Yunus Günçe'yi tanırsınız.

Zaman zaman enteresan açıklamaları, tarzı, belli konular hakkındaki çıkışları ve ani hareketleriyle gündeme gelen Yunus Günçe, son zamanlarda eşi Selin Işık'la beraber rol aldığı 'Seçmen Lazım' isimli oyunda yer alıyor. 

Aynı zamanda stand-up gösterisine hız kesmeden devam eden Yunus Günçe, eşiyle bambaşka bir tempoya girmiş, kendini hem huzura hem de işe adamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunus Günçe, eşiyle beraber ciddi bir kaza atlattıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunus Günçe, eşiyle beraber ciddi bir kaza atlattıklarını açıkladı.

Evlerinde yangın çıktığını söyleyen Yunus Günçe, 'Yangının ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gördük, yaşadı. Umarız bir daha yaşamayız. Kimse yaşamaz!' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın