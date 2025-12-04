Yunus Günçe, Evinde Yangın Çıktığını Açıkladı: "Çok Ciddi Bir Şey Atlattık!"
Ünlü oyuncu Yunus Günçe, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çok ciddi bir kaza atlattıklarını açıkladı. Evlerinde yangın çıktığını duyuran Yunus Günçe, yardımcı olan herkese teşekkür etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ünlü oyuncu, bir dönemlerin kendine has Survivor yarışmacısı, şimdilerin stand-up'çısı Yunus Günçe'yi tanırsınız.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunus Günçe, eşiyle beraber ciddi bir kaza atlattıklarını açıkladı.
