Ortalığı Kızıştırmaya Ant İçti: İrem Derici'den Demet Akalın'ın Şarkısıyla İlgili Olay Detaya İmalı Beğeni!

Müzisyen Koray Çağanoğlu, Demet Akalın ve Lvbel C5'in kısa sürede milyonlar tarafından dinlenen 'Beni Unutma' şarkısı çıktığında Demet Akalın'ın birkaç ay önce Sefo'yla çıkardığı 'Yerinde Dur' ve piyasada yer edinmiş aynı 'riddim'e sahip nice şarkıyı karşılaştırdığı bir video paylaşmıştı.

Şarkıların birbirine aşırı benzeyen altyapısı sosyal medyada gündem olurken, İrem Derici'nin de bu durumu onayladığı ve Çağanaoğlu'nun videosuna kilo bıraktığı fark edildi.