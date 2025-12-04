onedio
article/share
Ortalığı Kızıştırmaya Ant İçti: İrem Derici'den Demet Akalın'ın Şarkısıyla İlgili Olay Detaya İmalı Beğeni!

Ortalığı Kızıştırmaya Ant İçti: İrem Derici'den Demet Akalın'ın Şarkısıyla İlgili Olay Detaya İmalı Beğeni!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.12.2025 - 15:30

Demet Akalın'la uzun bir süredir konuşmayan ve hatta en son, 'Olsa da olur olmasa da olur' açıklamasında bulunan İrem Derici'den Demo'nun yeni şarkısı 'Beni Unutma'ya büyük taş geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İrem Derici ve Demet Akalın arasında bir süredir bir küslük var biliyorsunuz.

Başından bu yana birbirinden pek haz etmeyen ikili, büyük kaosu Hadise meselesindeki kızışmayla yaşamıştı. 

Hadise'nin Narin için söylediği 'Sıfır Tolerans' şarkısı sosyal medyada tepki toplayınca, Hadise'ye bir tepki de Demet Akalın'dan gelmişti. 'Kusacağım' yorumunda bulunan Demet Akalın'a rest çeken İrem Derici, 'Kusmasın sussun bence' yorumunda bulunmuştu. 

Gergin restleşmede en son Demet Akalın'ın İrem Derici'yi kast ederek 'yeri yok ki' tweet'ini atması ikilinin arasında bariz bir sıkıntı olduğunu ortaya koymuştu. 

Konuyla ilgili daha sonra bir programda konuşan İrem Derici, Demet Akalın için 'Olsa da olur olmasa da' açıklamasında bulunmuştu. İkilinin birbirine göndermeli, laf sokmalı paylaşımları bu zamana dek devam etti.

Geçtiğimiz saatlerde yine İrem Derici'den Demet Akalın'a bir taş geldiği ortaya çıktı.

Müzisyen Koray Çağanoğlu, Demet Akalın ve Lvbel C5'in kısa sürede milyonlar tarafından dinlenen 'Beni Unutma' şarkısı çıktığında Demet Akalın'ın birkaç ay önce Sefo'yla çıkardığı 'Yerinde Dur' ve piyasada yer edinmiş aynı 'riddim'e sahip nice şarkıyı karşılaştırdığı bir video paylaşmıştı. 

Şarkıların birbirine aşırı benzeyen altyapısı sosyal medyada gündem olurken, İrem Derici'nin de bu durumu onayladığı ve Çağanaoğlu'nun videosuna kilo bıraktığı fark edildi.

Videoyu sizler için şöyle bırakalım, kararı siz verin!

Lila Ceylan
