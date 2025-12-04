Ortalığı Kızıştırmaya Ant İçti: İrem Derici'den Demet Akalın'ın Şarkısıyla İlgili Olay Detaya İmalı Beğeni!
Demet Akalın'la uzun bir süredir konuşmayan ve hatta en son, 'Olsa da olur olmasa da olur' açıklamasında bulunan İrem Derici'den Demo'nun yeni şarkısı 'Beni Unutma'ya büyük taş geldi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İrem Derici ve Demet Akalın arasında bir süredir bir küslük var biliyorsunuz.
Geçtiğimiz saatlerde yine İrem Derici'den Demet Akalın'a bir taş geldiği ortaya çıktı.
Videoyu sizler için şöyle bırakalım, kararı siz verin!
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
