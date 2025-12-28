onedio
Dünyada Kendi Kendine Yetebilen Tek Ülke: Üstelik Nüfusu 830 Bin!

Dilara Bağcı Peker
28.12.2025 - 15:13

Dünya üzerinde kendi kendine yetebilen kaç tane ülke vardır? Bu sorunun cevabı net: Sadece tek bir ülke kendi kendine yetebiliyor! Euronews'den Çağla Üren'in aktardığına göre, hakemli bir bilimsel dergi olan Nature Food'da yer alan ve 186 ülkeyi kapsayan dev araştırma, ihtiyacı olan her şeyi kendi kendine üretebilen ülkeyi ortaya çıkardı.

Kaynak: Euronews / Çağla Üren

Dünyanın belki de en güçlü ülkesi: Guyana, başka hiçbir ülkeye ihtiyaç duymuyor.

Euronews'den Çağla Üren'in aktardığına göre,  hakemli bilimsel dergi Nature Food'da yer alan ve 186 ülkeyi kapsayan dev araştırma, Guyana'nın başka hiçbir ülkeye ihtiyacı olmadığını ortaya çıkardı. Guyana, dünyada temel gıda gruplarının hepsinde kendi kendine yetecek miktarda üretim yapabiliyor. Meyve, sebze, süt ürünleri, balık, et, baklagiller ve nişastalı gıdalar Guyana'da üretilebiliyor.

Bu açıdan düşünüldüğünde Guyana, ABD, Çin gibi ülkeleri bile geride bırakabiliyor! 830 bin nüfuslu Guyana, kısıtlı yüzölçümünü eşine az rastlanır bir verimlilikle kullanıyor.

Çalışma, dünya genelinde ülkelerin yüzde 65'inin kendi nüfuslarının beslenme ihtiyaçlarına kıyasla et ve süt ürünlerini aşırı ürettiğini ortaya koydu. Güney Amerika'da yer alan Guyana ise tamamen kendi kendine yetebilen tek ülke. Guyana'yı ise Çin ve Vietnam takip ediyor.

Gelelim Türkiye'ye!

Türkiye, araştırma ekibinin oluşturduğu haritada orta-üst seviyede bir performans sergileyen ülkeler arasında. Elde edilen verilere göre Türkiye; meyve, sebze, nişastalı gıdalar (tahıllar) ve et gruplarında kendi kendine yeterlilik eşiğini yakalayan hatta geçen ülkelerden biri konumunda. Özellikle Anadolu'nun iklim çeşitliliği bu grupların yerli üretimle karşılanmasını sağlıyor. 

Peki Türkiye'yi geriye düşüren kategori hangisi?

Türkiye'nin 7 kategoride 7 yapmasını engelleyen temel gruplar baklagiller/kuruyemişler (özellikle soya ve bazı yağlı tohumlar) ile balık/deniz ürünlerindeki tüketim-üretim dengesi. 

Türkiye son yıllarda baklagil üretiminde ithalata yöneldiği için bu kategoride 'yeterli değil' sınıfına düşüyor. Buna rağmen ülkemiz, Avrupa ülkelerinin pek çoğundan daha iyi durumda. Avrupa, akıllarımızda 'güçlü' bir imaj çizse de 'tam gıda bağımsızlığı' açısından zayıf bir performans sergiliyor. Avrupa ülkelerinin çoğu 7 temel gruptan sadece 2 veya 3 tanesinde kendi kendine yetebiliyor. 

Çin ve Vietnam: 7 gıda grubunun 6’sında yeterliylen ABD yalnızca 4 grupta yeterli. İngiltere ise sadece 2 grupta (et ve süt ürünleri) yeterli.

