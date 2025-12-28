Dünyada Kendi Kendine Yetebilen Tek Ülke: Üstelik Nüfusu 830 Bin!
Dünya üzerinde kendi kendine yetebilen kaç tane ülke vardır? Bu sorunun cevabı net: Sadece tek bir ülke kendi kendine yetebiliyor! Euronews'den Çağla Üren'in aktardığına göre, hakemli bir bilimsel dergi olan Nature Food'da yer alan ve 186 ülkeyi kapsayan dev araştırma, ihtiyacı olan her şeyi kendi kendine üretebilen ülkeyi ortaya çıkardı.
Kaynak: Euronews / Çağla Üren
Dünyanın belki de en güçlü ülkesi: Guyana, başka hiçbir ülkeye ihtiyaç duymuyor.
Gelelim Türkiye'ye!
