Dünyada Kendi Kendine Yetebilen Tek Ülke: Üstelik Nüfusu 830 Bin!

Türkiye, araştırma ekibinin oluşturduğu haritada orta-üst seviyede bir performans sergileyen ülkeler arasında. Elde edilen verilere göre Türkiye; meyve, sebze, nişastalı gıdalar (tahıllar) ve et gruplarında kendi kendine yeterlilik eşiğini yakalayan hatta geçen ülkelerden biri konumunda. Özellikle Anadolu'nun iklim çeşitliliği bu grupların yerli üretimle karşılanmasını sağlıyor.

Peki Türkiye'yi geriye düşüren kategori hangisi?

Türkiye'nin 7 kategoride 7 yapmasını engelleyen temel gruplar baklagiller/kuruyemişler (özellikle soya ve bazı yağlı tohumlar) ile balık/deniz ürünlerindeki tüketim-üretim dengesi.

Türkiye son yıllarda baklagil üretiminde ithalata yöneldiği için bu kategoride 'yeterli değil' sınıfına düşüyor. Buna rağmen ülkemiz, Avrupa ülkelerinin pek çoğundan daha iyi durumda. Avrupa, akıllarımızda 'güçlü' bir imaj çizse de 'tam gıda bağımsızlığı' açısından zayıf bir performans sergiliyor. Avrupa ülkelerinin çoğu 7 temel gruptan sadece 2 veya 3 tanesinde kendi kendine yetebiliyor.

Çin ve Vietnam: 7 gıda grubunun 6’sında yeterliylen ABD yalnızca 4 grupta yeterli. İngiltere ise sadece 2 grupta (et ve süt ürünleri) yeterli.