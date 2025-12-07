1.5 Yıldır Saklıyorlardı: Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın Oğlu Jack Blues'un Yüzü İlk Kez Gözüktü!

2018 yılında yıllarca Hollywood'u çalkalayan ilk aşkı Selena Gomez'le ilişkisini bitiren Justin Bieber'ın birkaç ay sonra Hailey Bieber'la evlenmesi o dönem büyük olay olmuştu, belki hatırlarsınız. O kadar ki 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen, gayet de mutlu gözüken ikili hep bir şekilde Selena Gomez'in gölgesi altında kaldı.

Bir kesim Hailey ve Justin'in rahat bırakılması gerektiğini düşünürken, bir kesim de büyük bir inanmışlıkla Hailey ve Justin'in yalan olduğunu, Justin'in de hala Selena Gomez'e aşık olduğunu savundu, hala da savunmaya devam ediyor.

Justin Bieber'ın boş vermiş, hayatı salmış halleri ve bunu Hailey'e de yansıtıyor oluşu, özellikle son birkaç yıl içerisinde epey dikkat çekse de pek çok kez ikilinin çok aşık hallerine de tanıklık ettik.