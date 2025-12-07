onedio
1.5 Yıldır Saklıyorlardı: Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın Oğlu Jack Blues'un Yüzü İlk Kez Gözüktü!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
07.12.2025 - 22:48

Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın bir buçuk senedir sakladıkları oğulları Jack Blues Bieber'ın güzel yüzü ilk kez gözüktü! Jack Blues, babasına benzetildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayatımıza küçücük bir çocukken "Baby" şarkısıyla giren Justin Bieber, uzun yıllardır Hailey Bieber ile olan ilişkisi ve boş vermişliğiyle konuşuluyor.

2018 yılında yıllarca Hollywood'u çalkalayan ilk aşkı Selena Gomez'le ilişkisini bitiren Justin Bieber'ın birkaç ay sonra Hailey Bieber'la evlenmesi o dönem büyük olay olmuştu, belki hatırlarsınız. O kadar ki 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen, gayet de mutlu gözüken ikili hep bir şekilde Selena Gomez'in gölgesi altında kaldı. 

Bir kesim Hailey ve Justin'in rahat bırakılması gerektiğini düşünürken, bir kesim de büyük bir inanmışlıkla Hailey ve Justin'in yalan olduğunu, Justin'in de hala Selena Gomez'e aşık olduğunu savundu, hala da savunmaya devam ediyor. 

Justin Bieber'ın boş vermiş, hayatı salmış halleri ve bunu Hailey'e de yansıtıyor oluşu, özellikle son birkaç yıl içerisinde epey dikkat çekse de pek çok kez ikilinin çok aşık hallerine de tanıklık ettik.

2018'den beri zaman zaman boşanacakları iddia edilen çift, hayatına beraber devam ederken geçtiğimiz yıl da beklenen bebek müjdesini vermişti.

2024'ün mayıs ayında hamile olduğunu duyuran Hailey Bieber'ın altı aylık hamile fotoğrafları senenin en çok konuşulan meselesi olmuştu.

Bieber çifti, Jack Blues adını verdikleri oğullarını 22 Ağustos 2024'te kucağına aldı. O günden bu yana da oğullarını sır gibi saklamaya ant içtiler. 

1.5 yıl oldu fakat Jack Blues'un 'zengin sarısı' dediğimiz enfes saçları dışında bir şey görememiştik.

Ta ki bugüne kadar! Geçtiğimiz saatlerde bebek Bieber'ın yüzü ilk kez gözüktü.

Babası Justin Bieber'la gezen 1.5 yaşındaki Jack Blues'u gördüğümüz an aşık olduk! Sosyal medya kullanıcıları, Jack Blues Bieber'ın tıpatıp babasına benzediğine kanaat getirdi.

Magazin Editörü
Magazin Editörü
