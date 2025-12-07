1.5 Yıldır Saklıyorlardı: Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın Oğlu Jack Blues'un Yüzü İlk Kez Gözüktü!
Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın bir buçuk senedir sakladıkları oğulları Jack Blues Bieber'ın güzel yüzü ilk kez gözüktü! Jack Blues, babasına benzetildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayatımıza küçücük bir çocukken "Baby" şarkısıyla giren Justin Bieber, uzun yıllardır Hailey Bieber ile olan ilişkisi ve boş vermişliğiyle konuşuluyor.
2018'den beri zaman zaman boşanacakları iddia edilen çift, hayatına beraber devam ederken geçtiğimiz yıl da beklenen bebek müjdesini vermişti.
Ta ki bugüne kadar! Geçtiğimiz saatlerde bebek Bieber'ın yüzü ilk kez gözüktü.
