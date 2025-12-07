onedio
Yılın En Çok Dinlenen İsimleri Blok3 ve Ati242, Peş Peşe Konserlerine Ara Verdiğini Duyurdu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.12.2025 - 19:59

Bu sene yılın en çok dinlenen isimlerinden ikisi olarak açıklanan Blok3 ve Ati242'den peş peşe beklenmedik duyurular geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2025’in en çok dinlenen sanatçıları Spotify’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı resmi "Wrapped" listesiyle netleşmişti.

Bu sene Wrapped'in zirvesinde yer alan isim BLOK3 olmuştu. Hem en çok dinlenen sanatçı olduğu ortaya çıkmıştı. Hem de 'SEVMEYİ DENEMEDİN'le en çok dinlenen şarkının sahibi olarak öne çıkmıştı. 

Bu sene açık ara farkla BLOK3'ün yılı olduğu ortaya çıktıktan sonra birtakım tartışmalar alevlenmiş, Blok3'ün bu başarıyı elde etmesi sorgulanmıştı. 

İkiinci sırada yine yeni nesil rapçilerden Ati242'nin üçüncü sırada ise Semicenk'in olduğunu öğrenmiştik.

Kaçıranlar için listenin tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz saatlerde yılın en çok dinlenen iki ismi Blok3 ve Ati242'den beklenmedik duyurular geldi.

Önce Blok3, sağlık sorunları sebebiyle Türkiye'deki konserlerine geçici olarak ara verdiğini duyurdu. 

Ardından Ati242, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesinden birinin sağlık sorunu sebebiyle konserlerine ara verdiğini açıkladı. 

Yılın en çok dinlenen iki isminden 'konserlere ara' açıklamalarının peş peşe gelmesi dikkat çekti.

