Yılın En Çok Dinlenen İsimleri Blok3 ve Ati242, Peş Peşe Konserlerine Ara Verdiğini Duyurdu!
Bu sene yılın en çok dinlenen isimlerinden ikisi olarak açıklanan Blok3 ve Ati242'den peş peşe beklenmedik duyurular geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025’in en çok dinlenen sanatçıları Spotify’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı resmi "Wrapped" listesiyle netleşmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde yılın en çok dinlenen iki ismi Blok3 ve Ati242'den beklenmedik duyurular geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın