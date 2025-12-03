onedio
Spotify Wrapped 2025 Açıklandı! En Çok Dinlenen Türk Sanatçılar Belli Oldu

Gökçe Cici
03.12.2025 - 16:46

Spotify, 2025 Yılın Özeti ile Türkiye’deki müzik dinleme alışkanlıklarını ortaya koydu. Yıl boyunca en çok dinlenen sanatçılar ve şarkılar açıklandı. Listenin zirvesindeki isimler rap müziğin ağırlığını gösterdi. Yerli müziğe olan ilgi ise bu yıl daha da arttı. 

İşte Wrapped 2025’in öne çıkan verileri...

Wrapped 2025’in zirvesinde bu yıl BLOK3 yer aldı!

Spotify’ın açıkladığı verilere göre 2025’in en çok dinlenen sanatçısı BLOK3 oldu. Yılın en popüler şarkısı da yine BLOK3 imzası taşıyor. BLOK3’ün ardından Ati242 gelirken, Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 ilk beşteki diğer isimler arasında yer aldı.

Rap müziğin ağırlığına rağmen Sezen Aksu’nun kadın sanatçılar kategorisinde bir kez daha zirvede yer alması dikkat çekti. Türkçe pop, alternatif rock ve arabesk gibi türlerde yılın önemli çıkışlarına imza atan Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi isimler de top listelerde kendine yer buldu.

En çok dinlenen ilk 100 şarkıdan 98’inin yerli olması dikkat çekti!

Spotify Wrapped 2025’in en çarpıcı bulgularından biri yerli müziğe olan ilginin rekor seviyeye ulaşması oldu. Türkiye’de yerli müzik dinlemelerinde geçen yıla kıyasla yüzde 10’un üzerinde artış yaşandı. Listeye giren ilk 100 şarkıdan tam 98’i yerli yapımlardan oluştu.

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar 👇🏻

2025’in en çok dinlenen sanatçıları Spotify’ın açıkladığı resmi Wrapped listesiyle netleşti. Zirvede BLOK3 yer alırken onu rap ve pop sahnesinin güçlü isimleri takip etti.

