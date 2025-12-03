Spotify Wrapped 2025 Açıklandı! En Çok Dinlenen Türk Sanatçılar Belli Oldu
Spotify, 2025 Yılın Özeti ile Türkiye’deki müzik dinleme alışkanlıklarını ortaya koydu. Yıl boyunca en çok dinlenen sanatçılar ve şarkılar açıklandı. Listenin zirvesindeki isimler rap müziğin ağırlığını gösterdi. Yerli müziğe olan ilgi ise bu yıl daha da arttı.
İşte Wrapped 2025’in öne çıkan verileri...
Wrapped 2025’in zirvesinde bu yıl BLOK3 yer aldı!
En çok dinlenen ilk 100 şarkıdan 98’inin yerli olması dikkat çekti!
2025’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar 👇🏻
