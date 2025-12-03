Spotify Wrapped 2025 Açıklandı! En Çok Dinlenen Türk Sanatçılar Belli Oldu

Spotify’ın açıkladığı verilere göre 2025’in en çok dinlenen sanatçısı BLOK3 oldu. Yılın en popüler şarkısı da yine BLOK3 imzası taşıyor. BLOK3’ün ardından Ati242 gelirken, Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 ilk beşteki diğer isimler arasında yer aldı.

Rap müziğin ağırlığına rağmen Sezen Aksu’nun kadın sanatçılar kategorisinde bir kez daha zirvede yer alması dikkat çekti. Türkçe pop, alternatif rock ve arabesk gibi türlerde yılın önemli çıkışlarına imza atan Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi isimler de top listelerde kendine yer buldu.